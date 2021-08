Was halten Waiblinger davon, dass es bald keine kostenlosen Corona-Tests mehr geben soll? Am Dienstag haben Bund und Länder gemeinsam beschlossen, dass die bisherigen „Bürgertests“ ab 11. Oktober kostenpflichtig werden. Ausgenommen davon sind Menschen, die sich nicht impfen lassen können oder für die bislang keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt. So wird für Kinder und Schwangere beispielsweise das kostenlose Testangebot weiterhin bestehen bleiben. Bund und Länder begründen ihre