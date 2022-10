Klimadebatte in Waiblingen: Schüler vom Salier-Gymnasium laden Politiker ein

Schülerinnen und Schüler des Salier-Gymnasiums in Waiblingen haben einmal mehr unter Beweis gestellt, dass ihre Generation politisch mitmischen und gehört werden will: Am Freitag, 28. Oktober, findet eine von der Schülermitverantwortung (SMV) organisierte Klimadebatte statt, zu der Vertreter der einzelnen Bundestagsfraktionen erscheinen und über aktuelle Klimathemen debattieren werden.

Das Event unter dem Motto „Politik zum Anfassen“ wird im Welfensaal des Bürgerzentrums in Waiblingen ausgetragen. Einlass ist um 18 Uhr, Karten gibt es auf der Homepage des Salier-Gymnasiums und an der Abendkasse. Der Eintritt ist kostenlos.

„Es ist wichtig, dass man Fragen stellen kann und an die Leute herankommt, die Entscheidungen treffen“, erzählt Lukas Kitzschmüller, Mitglied im Politik- und Umweltausschuss der SMV. Der 15-Jährige wird am Freitagabend zusammen mit Schülersprecher Quentin Gärtner die Moderation übernehmen. Eine Aufgabe, die nicht spurlos an ihm vorbeizieht: „Ich bin schon etwas aufgeregt.“ Doch die Freude überwiegt, denn das Ergebnis der monatelangen Arbeit kann sich sehen lassen: Sieben Vertreter verschiedener Fraktionen haben zugesagt. Das Projekt wurde außerdem mit 1000 Euro bezuschusst, der Scheck wurde von Landrat Richard Sigel überreicht. Sigel wird den Auftakt der Veranstaltung mit einer Ansprache einleiten.

Sieben Politiker debattieren über Themen wie das 1,5-Grad-Ziel

Um dem Abend Struktur zu verleihen, haben die Schüler zwei Debatten angesetzt: eine Grundsatzdebatte und eine, die die Energiewende betrifft. „Mir ist wichtig, dass Themen wie das 1,5-Grad-Ziel debattiert werden“, sagt der Schülersprecher. „Ist das überhaupt noch realistisch?“ Auch die Kohleverstromung, Atomkraft und Elektromobilität stehen auf dem Programm.

Über diese und weitere Punkte werden diese sieben Politiker und Politikerinnen debattieren: Bernd Riexinger (Die Linke), Macit Karaahmetoglu (SPD), Stefan Seiter (FDP), Christina Stumpp (CDU, nur Debatte eins), Siegfried Lorek (CDU, nur Debatte zwei), Swantje Sperling (Die Grünen) und Dirk Spaniel (AfD).

Die Schüler sind sich einig: Es wird ein spannender Abend. Eltern und Schüler des Salier-Gymnasiums wurden im Vorfeld zu der Veranstaltung eingeladen – mit rund 200 Zuschauern rechnet das SMV-Team derzeit.

Die Schüler wollen zeigen, dass sie sich einsetzen – aber auch gehört werden

„Wir wollen so viele wie möglich mitreißen“, sagt Quentin Gärtner. Seine persönliche Motivation: zeigen, dass Jugendliche etwas für die Gesellschaft tun und sich für sie einsetzen. Doch auch andersherum wird erwartet: „Wir wollen, dass auf uns eingegangen wird und nicht nur auf die, die gerade wählen dürfen.“ Damit dieser Austausch ermöglicht wird, ist im Anschluss an die Debatten eine Fragerunde mit Fragen aus dem Publikum angedacht. Den Abend so detailliert zu organisieren, hat die Jugendlichen lange beschäftigt, genau genommen, so Quentin Gärtner, haben die Planungen bereits vor der Corona-Pandemie begonnen, doch eine Umsetzung sei bisher einfach nicht möglich gewesen.

In diesem Jahr aber konnten die Schüler alles geben – und einiges davon mitnehmen. Besonders die Erstellung des Förderantrags für ihr Projekt habe ihn viel über bürokratische Abläufe gelehrt, erzählt der 15-Jährige. Auch die Einladung der Politiker war für die Jugendlichen Neuland: „Für eine E-Mail haben wir uns alle zusammen getroffen." Ein gut formulierter Text sollte es werden, um die Fraktionsmitglieder von dem Konzept zu überzeugen. Mit Erfolg – alle angefragten Personen sagten zu.

Nun steht er bevor, der große Abend, auf den die Gruppe hingefiebert hat. Damit nichts schiefgeht, wurden Aufgaben verteilt: Fotos knipsen, die Gäste empfangen, Mikros und Technik bereitstellen, die Redezeit stoppen, Moderation und die allgemeine Koordination. Jeder packt mit an.

Und wenn alles geschafft ist? „Dann machen wir erst einmal Pause“, sagt Quentin Gärtner schmunzelnd. Da das mitten im Schuljahr gar nicht so einfach ist, geht es gegen Mitte November auch schon mit dem nächsten Projekt weiter: Bildungspolitik. „Wir haben uns gefragt, welche politischen Themen uns betreffen – das sind nun mal das Klima und die Bildung.“ Der Plan: eine Konferenz mit SMV-Teams anderer Schulen, in der über Verbesserungsvorschläge für das Bildungssystem nachgedacht werden soll. Das Ergebnis wollen die Schüler dann als Brief formulieren – an wen sich das Schreiben dann richten soll, das müssen die Jugendlichen aber erst noch festlegen.