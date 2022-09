Klimaneutral in Eigenregie: Waiblinger Umweltpionier trotzt Widerständen

Plötzlich wollen alle energieautark sein. Unabhängig von Gas und Öl und von Strom aus dem Netz. Die Preise klettern in schwindelnde Höhen, die Leute haben Angst, bald frieren zu müssen. Der Waiblinger Unternehmer Andreas Becker aber blickt dem Winter recht gelassen entgegen. Sein Privathaus und das Betriebsgebäude im Ameisenbühl sind seit 2015 fast autark. Den aufwendigen Umbau bewerkstelligte er überwiegend in Eigenregie – und gegen die ausdrückliche Empfehlung des Energieberaters, der ihm riet, lieber abzuwarten.

Der 60-jährige KfZ-Meister Andreas Becker war schon immer ein Tüftler und ein Pionier in Sachen umweltfreundlicher Technologie. Als Jungspund baute er mit Freunden ein Auto mit Wasserstoffverbrennungsmotor ohne Akku, lange vor dem Boom der Elektromobilität konstruierte er einen konventionellen VW-Polo um in ein Elektroauto - das Projekt wurde von der Hochschule Esslingen begleitet. Er organisierte mit der WTM die ersten Segway-Touren in Waiblingen und vertrieb Elektromotorräder.

Inzwischen hat er sein Engagement für die „Übergangstechnologie“ E-Mobilität eingestellt – aber das ist eine andere Geschichte. Bei der Verleihung eines Umweltzertifikats der Dekra sagte unlängst die Landtagsabgeordnete Swantje Sperling, Andreas Becker sei seiner Zeit immer zehn Jahre voraus.

Ausgangslage: Nachtspeicheröfen und keine Heizungsrohre

Vor zehn Jahren wurde die Gewerbeimmobiliemit Produktionshalle in der Ernst-Bihl-Straße noch elektrisch mit veralteten Nachtspeicheröfen beheizt. Das Dach schlecht isoliert, die Fenster 30 Jahre alt. Heizungsrohre existierten nicht. Einen Anschluss für Gas gab es ohnehin nicht. Eine Ölheizung wollte Andreas Becker aber auch nicht. Nicht nur wegen der Kosten, auch wegen des Geruchs im Haus.

Ein Kellerraum wäre verloren gegangen. Also setzte sich der Hausherr ein Ziel, das heute aktueller denn je erscheint: Eine innovative Heizungsanlage mit integrierter Warmwassererzeugung wollte er bauen, die CO²-neutral und unabhängig von Schwankungen der Energiekosten funktioniert. Dazu wollte er so viel Sonnenenergie wie möglich nutzen.

Handwerksbetriebe sagten ab

Klingt nett und aus heutiger Sicht schon eher nachvollziehbar als 2012. Probleme gab’s in der Umsetzung aber reichlich. Der Förderungsdschungel schien undurchdringlich: „Ich bin Abende lang vor dem Internet gesessen, um mich zu informieren.“ Eine Beantragung, so stellte sich heraus, konnte nur über Energieberater erfolgen. Der war teuer - und riet laut Andreas Becker vehement ab. Er möge lieber abwarten, bis andere Ähnliches gebaut haben, so der Rat. Drei angefragte Handwerksbetriebe erteilten ihm eine Absage, weil sie Haftungsansprüche wegen einer kalten Wohnung im Winter befürchteten.

Letztlich baute die Familie die Heizung mit 80 Prozent Eigenleistung auf. Die Gesamtkosten beliefen sich mit Zuschüssen der Stadt Waiblingen auf knapp 150 000 Euro. Ohne Eigenleistung, aber bei bestehender Zentralheizung hätte die Umrüstung auf Photovoltaik und Wärmepumpe wohl etwa 60 000 gekostet, so Beckers Schätzung. Der Einbau der Heizung machte rund zwei Drittel der Kosten aus.

Im Winter kommt ein Holzofen zum Einsatz

Nach sieben Jahren Betrieb kann er sagen: Das System mit PV-Anlage, Sonnenkollektoren, großem Speicher mit Wärmetauscher und Holzofen zum Zuheizen für die Wohnung funktioniert. Die Photovoltaik-Anlage produzierte 2021 11 858 Kilowattstunden Strom, davon 4203 für den Eigenverbrauch – der Rest geht ins Netz. Ein Problem ist die schwache Erzeugung im Winter, die den Verbrauch der Wärmepumpe nicht deckt.

Derzeit überlegt Andreas Becker, ob ein Kleinwindrad mit Akku helfen könnte. Frieren mussten Familie und Mitarbeiter nie. Was der Unternehmer, der nicht etwa mit Heizungen, sondern Fuhrparkverwaltung und Fahrzeug-Transporten sein Geld verdient, zeigen möchte: „Man kann bei der Energieversorgung mit den aktuellen Technologien relativ einfach viel bewegen.“