Klimaschutz: Waiblingen erhält erneut Gold beim European Energy Award

Zum zweiten Mal nach 2018 hat die Stadt Waiblingen den European Energy Award (EEA) in Gold erhalten. Das hat die Verwaltung am Freitagabend mitgeteilt. Im Jahr 2007 wurde die Stadt Waiblingen demnach erstmals mit dem EEA in Silber ausgezeichnet und ist seitdem mehrfach re-zertifiziert worden. Im Herbst 2018 erreichte Waiblingen den Gold-Standard.

„Mit der erneuten Gold-Auszeichnung wurden der hohe Stand der Klimaschutzmaßnahmen und das vorbildliche und nachhaltige Engagement Waiblingens für den Umweltschutz gewürdigt“, so die Pressemitteilung.

Im Verfahren seien die von der Kommune durchgeführten Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes bewertet worden. Laut der Mitteilung haben von den über 1700 am EEA teilnehmenden Kommunen dieses Jahr 71 europäische Kommunen den European Energy Award Gold erhalten, darunter beispielsweise Tübingen, Ludwigsburg und Karlsruhe.

In Waiblingen erzeugt seit kurzem eine riesige Photovoltaik-Anlage auf dem Daimler-Prototypenpark Strom. Laut Stadtwerken handelt es sich um die größte Dachanlage in der Region Stuttgart.

OB: „Keine Selbstverständlichkeit“

Oberbürgermeister Sebastian Wolf sagt, die Auszeichnung sei „ein sichtbares Zeichen für die umfangreichen Aktivitäten der Stadt im Bereich des Klimaschutzes, die seit vielen Jahren intensiv und mit großem Engagement aller Beteiligten durchgeführt werden“. Die erneute Zertifizierung mit dem Gold-Standard sei keine Selbstverständlichkeit, „sondern das Resultat des Geleisteten“.

„Der European Energy Award zeigt, was Gemeinden in Sachen Klimaschutz und Energiewende leisten können“, wird die Präsidentin des internationalen Vereins EEA Gudrun Heute-Bluhm in der Mitteilung zitiert.

Die vorbildliche Arbeit der Gemeinden sei das Fundament, auf dem die europäische Klimapolitik auf lokaler und regionaler Ebene aufbaut, und der European Energy Award Gold würdige die Anstrengungen von stark engagierten Gemeinden. „Klimaneutralität in Europa kann nur mit der kommunalen Ebene erreicht werden.“