Auch in Waiblingen wird es bald deutlich mehr heiße Tage geben, so Björn Schäfer, der Leiter des Fachbereichs Botanik der Wilhelma. Flächen entsiegeln, Fassaden begrünen und Straßen und Plätze in der Innenstadt mit mehr Schattenspendern ausrüsten, das ist Schäfers Rat bei einem Vortrag auf Einladung des Arbeitskreises „Waiblingen engagiert“ im gut besuchten Welfensaal des Bürgerzentrums. Aber auch: weniger Zuzug in den Ballungsraum.

Es gehe ihm nicht darum, politische Entscheidungen,