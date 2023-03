Klimwandel – was tun? Energie-Berater Uwe Schelling gibt Tipps in Waiblingen

Auch wenn die Klima-Katastrophe sich in anderen Erdteilen schon viel dramatischer auswirkt: zu spüren ist sie hier ebenfalls, in Deutschland, im Remstal, in Waiblingen. Viel zu trockene Sommer reihen sich aneinander, Grundwasser schwindet. Können wir trotzdem weiterwursteln wie immer? „Es heißt oft, das soll die Politik machen oder die Chinesen oder sonst wer“, so der Energieberater Uwe Schelling. „Ich sage immer: Wir müssen klimaerwachsen werden.“ Es sei auch Sache jedes Einzelnen. Jede Ebene habe ihre Aufgaben: Welt, Bund, Länder, Kommunen – und die Verbraucher auch.

Was Bürger selbst tun können – bei Mobilität, Ernährung, Wohnen –, darüber spricht Schelling mit acht bis 20 Interessierten bei einer neuen Kursreihe der Volkshochschule Unteres Remstal: „klimafit - Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ Schelling, der frühere Geschäftsführer der Energieagentur Rems-Murr und heute selbstständige Berater aus Korb, vertritt die Expertenseite dabei nicht allein. Auch von der Uni Hamburg und vom Helmholtz-Forschungsverbund „Reklim (Regionale Klimaänderungen und Mensch)“ sind Vertreter eingeladen, die den Stand der Forschung vorstellen – der jüngste Bericht des Weltklimarates IPCC ist im März veröffentlicht worden, Tenor: Tiefgreifende und sehr schnelle Veränderungen sind nötig.

Bei dem Online-Austausch mit den Wissenschaftlern sollen die Kursteilnehmenden auch ihre Fragen stellen können, sie werden vorab gesammelt. „Es kommen viele Veränderungen auf uns zu, im täglichen Leben“, ist Uwe Schelling überzeugt. „Das werden wir behandeln.“

„Der Hauptantrieb ist das Finanzielle“

Er selbst bringt bei Präsenzterminen der sechsteiligen Kursreihe etwa seine berufliche Erfahrung beim Thema Wohnen, Wärme und Stromverbrauch ein. In seinem Beratungsbüro dreht sich vieles aktuell genau darum, um die neue Heizung fürs Eigenheim oder eine Photovoltaik-Anlage. „Der Hauptantrieb ist für viele das Finanzielle“, beobachtet Schelling. Das sei angesichts der Inflation auch verständlich. Positive Auswirkungen auf die CO2-Bilanz haben solche Privatinvestitionen trotzdem.

Was Kommunen wie Waiblingen beitragen, wird auch thematisiert. Die Klimaschutzmanager von Waiblingen, Fellbach und Weinstadt stellen ihre Arbeit vor, sprechen etwa über Fernwärme und die Herausforderung, den Gebäudebestand klimafit zu machen. Bei den Erneuerbaren Energien „hinken wir noch etwas hinterher“, so Schelling über die derzeitige Lage in der Region. Das und der Wärme-Bereich seien die Baustellen für die Kommunen, auch in den kommenden Jahren.

Auch dabei spielen allerdings Bürger eine Rolle, etwa, wenn Windräder diskutiert werden: „Die Haltung ‘Not in my backyard’ ist oft da, da sind viele Widerstände zu überwinden.“ Einige könne man vielleicht mit finanziellen Anreizen gewinnen. „Aber alle wird man nicht mitnehmen können“, glaubt der Berater. „Damit müssen die Kommunen umgehen.“ Und sich im Interesse des übergeordneten Ziels Klima- und damit Menschenschutz auch mal durchsetzen: Auch bei neuen Wohngebieten oder Straßenbauprojekten sei schließlich nicht jeder begeistert, dennoch gibt es sie. „Also kann es auch im Bereich Energie gehen.“

Fahrradfahren: Kommunen müssen Bedingungen schaffen

Natürlich gibt es offensichtliche Empfehlungen: mehr Fahrrad fahren, weniger Fleisch essen. Schelling will einen CO2-Rechner zeigen, mit dem man die eigene Bilanz ermitteln kann. Auch hier sind Rahmenbedingungen wichtig, die Einzelne nur bedingt beeinflussen können, wichtig. Der Kurs behandelt Positivbeispiele, Fahrradmetropolen wie Kopenhagen.

Gewisse Verbesserungen sieht Schelling dabei auch vor Ort, etwa eigene Wartebereiche für Radler vor den Ampeln. Viele Stellen seien aber noch zu gefährlich oder zumindest zu unbequem. „Man braucht weniger die Freizeit-Fahrradwege als die Wege für die täglichen Pendler.“

Und beim Thema Essen findet Uwe Schelling: Es braucht keine (Fleisch-)Verbote, die wolle er absolut nicht. Aber zumindest ausprobieren sollten die vegetarischen oder veganen Alternativen jeder mal. Betriebliche und städtische Kantinen und Mensen hätten dabei ebenfalls noch „Verbesserungspotenzial“. Kommunen dürften Klima- und Umweltschutz nicht nur von der Kostenseite betrachten. Hier können sie sich auch profilieren. „Bei uns wächst so viel Obst“, nennt er als Beispiel. „Das sind Schätze, die kann man hervorheben, wie man es beim Wein schon macht.“