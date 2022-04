Ehrenamtliche des Kneipp-Vereins Waiblingen haben am vergangenen Wochenende das Becken in der Talaue aus seinem Winterschlaf geholt und es von Schlamm befreit, der sich seit Herbst darin abgelagert hatte. Bevor die Kneipp-Saison startet, muss das Becken aber nochmals ordentlich geschrubbt werden. „Noch ist es zum Kneippen zu rutschig“, sagt die Vorsitzende Dagmar Bässler. Dies soll je nach Wetterlage in absehbarer Zeit geschehen.

Im Moment sei der Wasserstand nach dem Unwetter vorige