Kompletter Stromausfall: Was passiert dann in der Kläranlage Waiblingen?

Das Wort „Blackout“ sorgt für Beunruhigung. Nicht ungewöhnlich, bedenkt man die Einschätzung der EU-Kommission Anfang Oktober: Stromausfälle und andere Notlagen sind aufgrund des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise möglich, wird Janez Lenarcic, EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz in Medien des Redaktionsnetzwerks Deutschland zitiert.

Was würde aber ein Blackout für Waiblingen bedeuten? Einiges, so viel steht fest. Große Auswirkungen würde man dort spüren, wo viel Strom benötigt wird. Wie in der Kläranlage im Waldmühleweg in Waiblingen.

Denn mit jeder Dusche, mit jedem Abwasch oder Spülgang auf der Toilette verschwindet das Abwasser im Abflussrohr – auf den Weg in die Kanalisation. Von dort aus gelangt es in die Kläranlage, wo das Wasser gereinigt wird. Dafür wird eine große Menge an Strom benötigt, „das Klärwerk ist ein Mega-Verbraucher“, sagt Oliver Strauß, Betriebsleiter des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Fachbereichsleiter der städtischen Infrastruktur in Waiblingen. Welche Folgen hätte also ein Stromausfall für den Betrieb der Kläranlage?

Die Stromversorgung wird durch zwei unabhängige Netze sichergestellt

Zunächst einmal geben die Mitarbeiter beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung Entwarnung. Ein kompletter Stromausfall im Waiblinger Klärwerk sei zunächst einmal ein „Horror-Gedanke“, der in der Praxis aber nicht so schnell eintreten kann, stellt Oliver Strauß fest. Bei der Kläranlage handle es sich um einen Sicherheitsbetrieb, bei dem die Technik und die insgesamt sieben Mitarbeiter auf alle möglichen Probleme und Eventualitäten vorbereitet sind. An einen Stromausfall in den letzten Jahren und Jahrzehnten, der den Betrieb beeinflusst hat, kann sich niemand erinnern. „Vielleicht war der Strom mal für ein paar Minuten weg, dabei war aber nie der Betrieb gefährdet“, sagt Markus Kienzle, Betriebsleiter der Kläranlage Waiblingen.

Dass ausreichend Strom ankommt, dafür sorgen zwei unabhängige Netze des Grundversorgers, sagt Oliver Strauß. Angenommen, dass der Ernstfall eintritt und der Strom über Stunden in Waiblingen ausfällt, könnte aber keine Notfall-Stromversorgung den Betrieb der Kläranlage sicherstellen, so Oliver Strauß. „Außerdem ist bei einem Stromausfall nicht nur das Klärwerk betroffen - dann fällt alles aus.“ In der Konsequenz gebe es nämlich kein Wasser aus dem Hahn und daher auch kein Schmutzwasser. Außer dem, das vom Himmel fällt und über Dächer und Abwasserrinnen in die Kanalisation fließt.

Wird das Klärwerk nicht mehr mit Strom versorgt, muss die Anlage von Hand gesteuert werden. Im Regelfall behalten die Mitarbeiter die Vorgänge der Abwasserreinigung über die Schaltzentrale im Auge. Von hier aus wird alles automatisiert gesteuert. Fällt der Strom aus, könnten die Mitarbeiter die Regenrückhaltebecken mit einem Handrad auf- und zudrehen. Im Waldmühleweg wird das Abwasser bei einem Regenereignis in acht Regenrückhaltebecken zwischengespeichert, weil die Kläranlage eine begrenzte Wassermenge reinigen kann.

Bei einem Blackout gilt: Das Abwasser, welches in der Kläranlage drin ist, bleibt auch drin, so der Betriebsleiter der Stadtentwässerung. Zusätzlichen Speicherplatz gibt es auch in der Kanalisation. „Die Kanäle sind auch Rückhaltekörper.“

So wird das verschmutzte Wasser in der Kläranlage gesäubert

In der Kläranlage erfolgt die Reinigung des Abwassers in mehreren Schritten. Unter anderem wird in einem mechanischen Reinigungsabschnitt das Abwasser durch den Rechenlauf geschickt. „Dort wird der grobe Schmutz aus dem Abwasser gefiltert“, sagt Markus Kienzle. Die Feinarbeit wird in der biologischen Reinigungsstufe vollbracht, wenn alle groben Schmutzpartikel rausgefiltert sind.

Im Nachklärbecken kommen dann die Bakterien zum Einsatz, welche die Schmutzstoffe im Wasser lösen und sich dann absetzen. „Das saubere Wasser geht dann in die Rems“, sagt Oliver Strauß. Bei dem Abbauprozess durch die Bakterien entstehe Methangas, was zur Energiegewinnung für die Fernwärme genutzt wird. Der letzte Schritt, bei dem das Abwasser mittels Bakterien gereinigt wird, benötigt am meisten Energie, so Kläranlagen-Chef Markus Kienzle. Einen kompletten Stromausfall hält man in Waiblingen unter Normalumständen für nicht möglich. Oliver Strauß: „Wir hoffen, dass es so was nicht bei uns gibt.“

Die Abwassergebühr könnte sich in Zukunft erhöhen

Der Energieverbrauch der Anlage sei schon immer ein Thema, so der Betriebsleiter der Stadtentwässerung. Eine Überlegung sei, in der Zukunft mit PV-Anlagen zu arbeiten. Der Fachbereichsleiter schätzt, dass die Energiepreise um 20 beziehungsweise 30 Prozent steigen werden. Auch die Ersatzteile für Maschinen werden um zehn Prozent teurer. Dass die Abwassergebühr erhöht wird, sei in der Zukunft nicht unwahrscheinlich, aber nur im Cent-Bereich. „Alle zwei Jahre wird der Betrag neu kalkuliert, das bewegt sich aber im Cent-Bereich.“ Die Mehrkosten könnten nicht alleine von der Kläranlage und dem Eigenbetrieb getragen werden, sagt Strauß.

Ansonsten machen den Betreibern der Kläranlage insbesondere die langen Lieferzeiten Sorgen. Da der Betrieb ein Sicherheitsbetrieb sei, setzt der Betriebsleiter Michael Kienzle daher auf einen Vorrat der wichtigsten Pumpen und Maschinenteile. „Man hilft sich im schlimmsten Fall auch unter den einzelnen Klärbetrieben in der näheren Umgebung aus.“

Fachkräftemangel betrifft auch die Kläranlage

Nicht nur die steigenden Preise für Strom und Gas, die verlängerten Lieferzeiten und die Materialknappheit machen dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung zu schaffen. Auch ist der Fachkräftemangel ein immer wiederkehrendes Problem. „Fachkräfte sind Mangelware“, sagt der Betriebsleiter der Stadtentwässerung. Aktuell seien alle Stellen zwar besetzt, dennoch habe das zwei Jahre gedauert, erinnert Sabine Schmidt. „Gesucht wurden Elektriker und Mitarbeiter für den Klärbetrieb“, sagt die Technische Leiterin. Kompensiert wurden die nicht besetzten Stellen durch den Mehreinsatz der anderen Mitarbeiter. „Das bedeutet auch mehr Bereitschaftsdienste am Wochenende und in der Nacht“, so Strauß.