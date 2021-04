Das Angebot an Schnelltestmöglichkeiten in Waiblingen wird noch erweitert: Künftig können sich Bürger auch in Hegnach und in Neustadt auf das Coronavirus testen lassen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Ab sofort sind Corona-Schnellteststationen in den beiden Waiblinger Ortschaften eingerichtet. Dort werden von der Waiblinger Central-Apotheke Bürgertests angeboten, mit denen Bürger kostenlos und ohne bestimmten Anlass Schnelltests nutzen können.

Testzentren gibt es

