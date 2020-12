Kostenlose FFP2-Masken für Risikogruppen hat die Politik versprochen – und nun soll es sie in ganz Baden-Württemberg geben. Die entsprechende Verordnung zum Anspruch auf Schutzmasken ist mittlerweile in Kraft treten. Damit kann am Dienstag, 15. Dezember, die Ausgabe der Gratis-FFP2-Masken über die Apotheken erfolgen. Die Frage ist: Wie groß wird der Ansturm sein?

Die sogenannten partikelfiltrierenden Halbmasken bieten einen deutlich höheren Schutz vor Corona. Je drei Gratis-Masken