Weil am Dienstag, 12. April, der Krämermarkt in der Waiblinger Altstadt stattfindet, ist an diesem Tag die gesamte Innenstadt von fünf Uhr morgens bis 19 Uhr abends für den Verkehr gesperrt. Was bedeutet das für Besucher der Innenstadt? Und wo kann noch geparkt werden?

Hier kann am Dienstag, 12. April, noch in Waiblingen geparkt werden

{element}

Von der Sperrung am Dienstag betroffen sind die Lange Straße und Kurze Straße. Das teilte das Ordnungsamt der Stadt Waiblingen auf