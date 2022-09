Kran-Abbau an Hotel in Waiblingen: Devizesstraße am Sonntag (18.9.) teils gesperrt

An der Baustelle für das neue Hotel „Achat Loginn“ beim Bahnhof Waiblingen wird am Sonntag, 18. September, der Kran abgebaut. Die Phase des Rohbaus ist beendet. Die Devizesstraße wird daher teilweise gesperrt, auch Busse werden umgeleitet. Voraussichtlich im April oder Mai 2023 soll das neue Hotel fertig sein.

Die Fahrtrichtung Bahnhof ist von 6.00 bis etwa 18.30 Uhr gesperrt. Die Sperrung erfolgt ab dem Partnerschaftskreisel Devizesstraße/Mayenner Straße/Jesistraße. Die Fahrbahn vom Bahnhof kommend in Richtung Partnerschaftskreisel hingegen bleibt frei. Die Buslinie 218 in Fahrtrichtung Waiblingen-Bahnhof wird umgeleitet. In Richtung Bahnhof entfallen laut dem Busunternehmen OVR die Haltestellen Untere Mayenner Straße, Seniorenzentrum, Friedhof, Schwabstraße, Emil-Münz-Straße, Arbeitsagentur/Post und Devizesstraße.

Fahrgäste in Richtung Waiblingen-Bahnhof werden gebeten, an den gegenüberliegenden Haltestellen der Linie 218 Richtung Wasserstube einzusteigen, um zum Bahnhof zu kommen. Für die Haltestelle „Untere Mayenner Straße“ ist eine Ersatzhaltestelle in Höhe Kreissparkasse, gegenüber der Haltestelle Querspange in Richtung Wasserstube, eingerichtet. In Fahrtrichtung Wasserstube gilt die normale Linienführung.

Änderungen auf den Linien 207 und 218

Für den Bus 207 gilt in Richtung Bahnhof ebenfalls eine geänderte Linienführung: Nach der Haltestelle Jesistraße fährt er am Kreisverkehr nicht links zum Bahnhof, sondern nimmt die Ausfahrt Kreisverkehr rechts Richtung Arbeitsagentur/Post, fährt dann die Mayenner Straße hinunter und unten links die Bahnhofstraße hoch zum Waiblinger Bahnhof. Die Haltestelle Devizesstraße entfällt. Ersatzhaltestelle ist der Stopp Arbeitsagentur/Post. In Fahrtrichtung Fellbach gilt die normale Linienführung.

An der Bahnhofstraße 81 entwickelt die Avonia Real Estate GmbH im Auftrag der Waiblinger Alpenland Grundstücksgesellschaft mbH ein Hotel der Marke „Loginn by Achat“ mit 136 Doppelzimmern. Mit der Bauausführung ist die Stuttgarter Niederlassung des Bau-Komplettanbieters Köster GmbH beauftragt.