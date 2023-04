Kranke Bäume am Remstal-Radweg: Müssen Eigentümer jetzt Naturschutz prüfen?

Der bei Radfahrern und Spaziergängern beliebte Remstal-Radweg bleibt zwischen Waiblingen und Remseck bis Herbst gesperrt. Ursache sind durch eine Pilzkrankheit umsturzgefährdete Bäume, von rund 800 davon geht Gefahr für Passanten aus. Augenscheinlich sind manche Eschen bereits gefällt worden. Erlaubt ist das Fällen seit Anfang März aber nicht, wegen des Naturschutzes. Deshalb hat auch die Stadt Waiblingen noch keine Bäume gefällt. Die meisten Bäume am Remsweg stehen aber auf Privatflächen. Müssen nun alle Eigentümer selbst eine Naturschutz-Prüfung durchführen?

Bäume mit roter Farbe markiert

Viele Bäume entlang des Remstal-Radwegs sind mit Farbe markiert worden. „Die mit einem roten Strich markierten Bäume sind diejenigen, die nicht verkehrssicher sind“, so die Stadtverwaltung Waiblingen am Dienstag auf Anfrage. Das heißt aber nicht, dass sie schnell gefällt werden.

Denn zwischen 1. März bis 30. September ist das generell nicht erlaubt, um die darauf lebenden Arten zu schützen, etwa Vögel. Eine Befreiung von dieser Regel hat das zuständige Regierungspräsidium Stuttgart bislang nicht erteilt. Das hat die Behörde unserer Redaktion bestätigt: „Es ist richtig, dass das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) für die von den Städten Waiblingen und Remseck geplanten Baumfällungen entlang des Remstal-Radwegs noch keine Befreiung von den einschlägigen Verboten der Naturschutzgebietsverordnung 'Unteres Remstal' erteilt hat.“

Grund: Mehrere Naturschutzverbände und die unteren Naturschutzbehörden der Landratsämter Rems-Murr und Ludwigsburg hätten eingewandt, „dass hinsichtlich artenschutzrechtlicher Belange und des im Gebiet des Radwegs befindlichen Vogelschutzgebiets (Teil des europäischen 'Natura 2000'-Netzes) mögliche, vom Vorhaben ausgehende, erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können“, so das RP.

Es sei eine „Vorprüfung“ durchgeführt worden, mit dem Ergebnis, „dass von den rund 800 zu fällenden Bäumen sieben Prozent bis acht Prozent ein Habitatpotenzial für besonders streng oder speziell durch die bestehenden Schutzgebiete geschützte Tierarten aufweisen und daher durch die Fällarbeiten eine erhebliche Gebietsbeeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden kann“. Deswegen müsse eine vollständige Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden.

Natura 2000: Die Überprüfung übernehmen die Kommunen

Was bedeutet das für Privatleute? Laut Stadt Waiblingen erstreckt sich der Baumbestand entlang des Radwegs über eine Länge von mehreren Kilometern „und befindet sich zum allergrößten Teil in Privatbesitz“. Müssen die Eigentümer die Natura-2000-Prüfung nun alle selbst organisieren? Nein, so die Verwaltung auf Anfrage. „Um die Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung kümmern sich die Kommunen. Es ist davon auszugehen, dass die privaten Grundstücksbesitzer nicht an den Kosten für die Natura-2000-Prüfung beteiligt werden können, sondern die Kosten bei den Kommunen verbleiben.“

Manche Eigentümer dürfen Bäume forstwirtschaftlich nutzen

Einige Bäume sind augenscheinlich schon gefällt worden. Wann und von wem, das ist unklar. „Ob private Grundstücksbesitzer auf ihren Grundstücken Bäume gefällt haben, ist der Stadt nicht bekannt“, so die Verwaltung. „Einige private Grundstücksbesitzer haben ihre Flächen schon immer forstwirtschaftlich genutzt und dürften dies entsprechend der Verordnung des Naturschutzgebietes auch weiterhin tun.“

Die Stadt Waiblingen selbst habe „im März keine Bäume gefällt, da die Genehmigung nicht vorliegt“. Es seien aber umgestürzte Bäume „aufgearbeitet“ worden. „Auch Bäume, die nicht ganz zu Boden fielen, sondern sich beim Umstürzen im Nachbarbaum verfingen, wurden entfernt. Der Remstal-Radweg wird trotz Sperrung noch immer rege begangen und befahren. Ein umstürzender Baum oder ein in der Krone eines benachbarten Baumes hängender Baum stellt eine hohe Verletzungsgefahr dar.“