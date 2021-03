Wer sich in einer Zeitmaschine aus dem Jahr 2015 in die Gegenwart befördern ließe, der würde an der Winnender Straße seinen Augen nicht trauen: Wo sich das Waiblinger Krankenhaus mit Park befand, ist ein dicht bebautes Wohngebiet entstanden. Nun werden 2021 die ersten Bewohner in die „Lindenhöfe“ einziehen. Der Großteil der Eigentumswohnungen ist schon vermarktet, ganz anders sieht es bei den Mietwohnungen aus.

Drei große Bauträger teilen sich die Baufelder des Klinikareals auf: die