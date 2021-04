Wegen zwei aus ihrer Sicht seltsamen Mails vom Kreisimpfzentrum Waiblingen (KIZ) am Mittwoch, 21. April, hat sich eine Lehrerin an unsere Redaktion gewandt. Die Frau, die bereits einmal geimpft wurde, hat eine E-Mail ohne Anrede, Namen oder Datum bekommen, so dass sie überhaupt nicht wusste, ob es um ihren Zweittermin geht oder die Termine, die sie für ihre Eltern vereinbart hat. Auch fragte sich die Waiblingerin, ob die Mail wirklich vom Kreisimpfzentrum stammt, das am 22. Januar 2021