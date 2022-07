Kretschmann in Waiblingen: Stihl setzt auf Akkus und Verbrenner gleichzeitig

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am Mittwoch das Werk 2 von Stihl in Waiblingen-Neustadt besucht. Laut Pressemitteilung des Motorsägenherstellers warb Gesellschafter Rüdiger Stihl dabei auch erneut für den umstrittenen Nordostring mit Tunnel.

Rüdiger Stihl stellte dem Regierungschef demnach die „Infrastrukturinitiative 'Landschaftsmodell Nord-Ost-Ring'“ vor. Dies sei „ein Zusammenschluss namhafter Unternehmen aus der Region, die sich für eine leistungsfähige Straßenverbindung zwischen Landkreis Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis einsetzen - als Tunnelvariante unter der Erde“, so die Pressemitteilung. „Dies bringt nicht nur die dringend notwendige verkehrliche Entlastung für den Nordosten Stuttgarts, sondern schützt gleichzeitig die letzten wertvollen zusammenhängenden Landschaftsflächen“, wird Rüdiger Stihl zitiert. Ob und wie Kretschmann darauf reagierte, bleibt in der Mitteilung offen.

Der grüne Spitzenpolitiker lobte die Waiblinger laut der Mitteilung: „Unternehmen wie Stihl sind hierzulande echte Motoren für Innovationen. Stihl wandelt sich erfolgreich vom klassischen Maschinenbauer hin zu einem digital vernetzten Softwareunternehmen. Das beeindruckt mich - und ist ein Zeichen dafür, dass unsere Unternehmen die Transformation erfolgreich anpacken.“ Man wolle Unternehmen wie Stihl weiter stärken.

Roboter markiert Sportfelder - Stihl ist dabei

Nikolas Stihl, Beirats- und Aufsichtsratsvorsitzender, freute sich „über den wertschätzenden Besuch von Ministerpräsident Kretschmann“, so die Pressemitteilung. Er stellte ein Produkt des Start-ups „TinyMobileRobots“ aus Dänemark vor, an dem sich Stihl beteiligt hat: „einen innovativen Roboter, der Sportfelder markieren kann - völlig autonom und GPS-gesteuert“, so das Unternehmen.

„Themen wie Digitalisierung, Robotik, Sensorik und künstliche Intelligenz sind für Stihl ein großes Innovationsfeld, das viele Potenziale und Chancen bietet. Deshalb investieren wir und kooperieren mit interessanten Start-ups, die Ideen für neue Geschäftsmodelle bieten, um gemeinsam an neuen Technologien und Lösungen für die Welt von morgen zu arbeiten“, so Nikolas Stihl.

"Heutige Akkutechnologien noch nicht für alle Anwendungen geeignet"

Im Forschungszentrum informierte sich Kretschmann laut Mitteilung über die Entwicklungsarbeit von klimaneutralen Kraftstoffen. Entwicklungsvorständin Anke Kleinschmit präsentierte „den neuen Kraftstoff MotoMix ECO, der zu zehn Prozent aus Rohstoffen regenerativer Quellen besteht, wie beispielsweise nicht essbaren Pflanzenteilen“: „Verglichen mit dem klassischen 2-Takt Sonderkraftstoff Stihl MotoMix wird ein um mindestens acht Prozent geringerer CO2-Ausstoß erzielt“, so Kleinschmit.

Sie betonte: „Wir arbeiten sowohl an der Erweiterung unseres Akkuportfolios als auch an der Optimierung unserer Produkte mit Verbrennungsmotor, da die heutigen Akkutechnologien noch nicht für alle Anwendungen geeignet sind. Im Wald oder in entlegenen Regionen fehlt beispielsweise schlicht die Ladeinfrastruktur.“