Aufgrund von Energiesparmaßnahmen schließen die Stadtwerke Waiblingen von Montag, 18. April, an, ihre Außenbecken im Hallenbad Waiblingen. Das stößt bei einigen Waiblingern auf Kritik und Unverständnis, etwa bei Monika Kohley. Sie hätte sich eigenen Angaben zufolge „eine feinfühligere Lösung“ gewünscht, schreibt die Leserin in einer Mail an unsere Redaktion.

"Enttäuscht, geärgert und auch wütend gemacht"

Darüber hinaus heißt es darin: „Und diese Maßnahme nun mitten