Die Stadt Waiblingen bietet im April 2021 an, im Bürgerzentrum nach einer langen Pause wieder Literatur, Theater und Oper zu präsentieren – und zwar per Livestream. Die aktuelle Spielzeit des städtischen Konzert- und Theaterprogramms im Bürgerzentrum Waiblingen steht schließlich immer noch ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Veranstaltungen mit Publikum dürfen nicht stattfinden und die Kultureinrichtungen bleiben bis auf weiteres geschlossen. Präsenz-Veranstaltungen sind im Büze in