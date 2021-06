Künstler aus ganz Deutschland sollen beim Kultursommer 2021 in der Talaue in Waiblingen auftreten – und zwar vom 3. bis 12. September. Vorgesehen ist, dass die Brühlwiese beim Bürgerzentrum zu einem Festivalort wird, zu dem bis zu 2000 Besucher kommen können. Zwar hätten hier eigentlich 8000 bis 10 000 Menschen Platz, aber wegen Corona will die Stadt lieber nur eine deutlich reduzierte Gästezahl erlauben. Besucher des Festivals können sich zur Sicherheit einem Schnelltest im benachbarten