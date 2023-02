Kunst auf dem Papier: Waiblingen startet neues Stipendium

Es gibt Neuigkeiten für Kunstschaffende und Kunstbegeisterte: Die Stadt Waiblingen vergibt 2023 erstmals das Stipendium für Zeichnung und Papierkunst. Das Stipendium findet vom 1. Juli bis 8. Oktober 2023 statt. Es wird ermöglicht mit Unterstützung der Eva-Mayr-Stihl-Stiftung durch einen Nachlass von Renate Reichert an die Stiftung. Das laut Mitteilung des Veranstalters bundesweit einzigartige, generationenübergreifende Projekt wird ab jetzt alle zwei Jahre realisiert.

So soll der Ablauf aussehen: Eine arrivierte Künstlerin oder ein arrivierter Künstler erhält ein Stipendium, um gemeinsam mit weiteren Nachwuchs-Stipendiatinnen oder -Stipendiaten in Waiblingen zu arbeiten und diese in ihrer künstlerischen Weiterentwicklung zu unterstützen.

Das Nachwuchs-Stipendium wird national und international ausgeschrieben und durch eine Fachjury vergeben. Nach einer vierwöchigen Werkphase werden die Arbeiten in der Galerie Stihl Waiblingen und in der Galerie im Kameralamt ausgestellt.

Eine neue Form der Künstlerförderung

Der Waiblinger Oberbürgermeister Sebastian Wolf zeigt sich in der Pressemitteilung begeistert von dem Projekt: „Ich freue mich sehr auf das erste Stipendium der Stadt Waiblingen für Zeichnung und Papierkunst. Waiblingen geht damit neue Wege in der Künstlerförderung und wird zum internationalen Treffpunkt der zeitgenössischen Kunst aus und auf Papier. Ich danke der Eva-Mayr-Stihl-Stiftung für die Förderung. Sie macht es möglich, dieses bundesweit einzigartige Projekt ins Leben zu rufen.“

„Wir freuen uns sehr, dass die Stadt das Papierkunststipendium ins Leben ruft. Frau Reichert hatte ihren Nachlass für die Förderung von Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern vorgesehen – mit diesem Projekt werden wir ihr gemeinsam mit der Stadt Waiblingen ein ehrendes Andenken bewahren. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse“, so Michael von Winning, Vorstand der Eva-Mayr-Stihl-Stiftung. Die international arbeitende Künstlerin Katrin Ströbel, geb. 1975, wurde als erste etablierte Künstlerin für das Papierkunst-Stipendium der Stadt Waiblingen ausgewählt.

Erste umfangreiche Ausstellung von Katrin Ströbel in der Galerie Stihl

Ausgebildet an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, arbeitet Katrin Ströbel unter anderem in Marokko, Nigeria, Senegal, Südafrika, Peru, Australien und den USA. Sie ist seit 15 Jahren international in Einzel- und Gruppenausstellungen vertreten. Die Künstlerin lebt in Marseille und lehrt als Professorin für Zeichnung an der Villa Arson, École nationale supérieure d’art in Nizza.

Die Galerie Stihl Waiblingen präsentiert im Rahmen des Stipendiums die erste umfangreiche, monografische Ausstellung der Künstlerin in Deutschland und setzt Werke der letzten 15 Jahre mit Arbeiten in Dialog, die Katrin Ströbel in einem vierwöchigen Arbeitsprozess vor Ort in der Galerie Stihl Waiblingen entwickeln wird. Ströbel begleitet die Nachwuchsstipendiatinnen und Stipendiaten, die in der Galerie im Kameralamt arbeiten und anschließend ausstellen, als Mentorin in einem künstlerischen Austausch.

Künstlerin freut sich auf die Herausforderung

Darüber hinaus gibt es Workshops der Kunstschule Unteres Remstal in Zusammenarbeit mit Katrin Ströbel, den Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie ein Rahmenprogramm.

Die Künstlerin betont die Besonderheit des Konzepts: „Ich freue mich natürlich ganz besonders darüber, die Auszeichnung als erste Stipendiatin zu erhalten. Die damit verbundene Einzelausstellung ermöglicht mir erstmals Zeichnungen, Collagen und Arbeiten auf Papier der letzten 15 Jahre in einen umfangreichen Zusammenhang zu präsentieren. Es gibt kaum Programme, die Zeichnung und Kunst auf Papier fördern, umso wichtiger ist das neu geschaffene Stipendium der Stadt Waiblingen. Zudem denkt es als generationenübergreifendes und internationales Stipendium viele Aspekte mit, die bei anderen Förderungen außen vor bleiben.“

Stipendium passt gut ins Gesamtkonzept

Das Stipendium passt gut ins Konzept der Galerie Stihl, die als städtisches Ausstellunghaus auf Arbeiten aus und auf Papier spezialisiert ist. Der Galerie-Leiterin Anja Gerdemann zufolge ist die Galerie Stihl darum geradezu prädestiniert für die Etablierung eines Stipendiums für Zeichnen und Papierkunst in Deutschland. Darüber hinaus können im Ausstellungsprogramm neue Akzente hinsichtlich zeitgenössischer Kunst, aktueller Fragestellungen und relevanter Themen gesetzt werden.

„Ich betrachte das Papierkunststipendium der Stadt Waiblingen als wunderbare Möglichkeit, sowohl den künstlerischen Nachwuchs zu fördern als auch eine international erfolgreiche Künstlerin mit Schwerpunkt auf Zeichnung und Papierkunst mit einer Werkschau gerade in der Region zu würdigen, in der ihre künstlerischen Wurzeln liegen“, so Anja Gerdemann.

Ausstellungseröffnung am 1. Juli

Waiblingen etabliere sich mit dem Stipendium für Zeichnung und Papierkunst nachhaltig als Kunststadt von besonderer Bedeutung in der Region Stuttgart und darüber hinaus, schreibt die Stadt. Ebenso verstetige sich die Galerie Stihl Waiblingen weiter als Ausstellungshaus und Produktionsort mit nationaler und internationaler Ausstrahlung. Die Werkphase der Stipendiatinnen und Stipendiaten in der Galerie Stihl Waiblingen und in der Galerie im Kameralamt beginnt am 1. Juli 2023. Ausstellungseröffnung ist am 28. Juli, 19 Uhr. Die Ausstellungen sind jeweils bis 8. Oktober 2023 zu sehen.