Als wegen eines Corona-Falls am Sonntagabend, 1. November, entschieden wurde, die Lindenschule in Hohenacker samt Hort am Montag vorsorglich zu schließen, musste die Kunstschule Unteres Remstal schnell umplanen. Schließlich nutzt sie einige Räume an der Lindenschule für ihr Angebot.

Jene Kinder, die am Montag eigentlich vor Ort in Hohenacker ihren Kurs gehabt hätten, mussten von ihren Eltern nun in die Waiblinger Kernstadt gebracht werden, zum Hauptsitz der Kunstschule in der