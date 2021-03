Viele Geschäfte in der Waiblinger Innenstadt haben diese Woche aufgrund der Lockdown-Lockerungen wieder geöffnet. Andere bleiben weiter geschlossen – aber das hat nicht immer mit Corona zu tun. Die meisten Leerstände bestanden schon vor der Pandemie oder zumindest unabhängig davon. So etwa bei Tamaris, Street One und City Shoes. Was Hoffnung macht: Hinter den Kulissen tut sich vereinzelt etwas.

Ex-"City Shoes": Keine Dauerlösung

Die Räume von „City Shoes“ am Postplatz-Forum