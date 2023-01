Ladensterben, Verkehr, Wohnungsnot: So lief der Bürgertreff in Waiblingen

Bürgertreff einmal anders: Bei seinem ersten Neujahrsempfang in Waiblingen hielt Oberbürgermeister Sebastian Wolf keine Rede, sondern ließ sich auf der Bühne interviewen. Ladensterben in der Innenstadt, Wohnungsnot, Energiewende, Verkehrsstau rund um den Postplatz, Flüchtlingsunterbringung und natürlich die Energiewende – das waren die wesentlichen Themen. So erfuhren die Besucherinnen und Besucher unter anderem, dass die Windkraft-Messungen auf der Buocher Höhe zur Planung möglicher Windräder begonnen haben und warum die Stadt vom Vorhaben, auf dem Wasen-Parkplatz eine Photovoltaik-Anlage zu errichten, überraschend wieder abgerückt ist.

Familie Wolf wohnt jetzt in Waiblingen

Der OB antwortete spontan und locker auf die Fragen des Leiters der Lokalredaktion Waiblingen, Andreas Kölbl. Und die Gäste konnten spüren, dass er angekommen ist in seinem Amt als Rathauschef in Waiblingen.

Was übrigens auch für seine Familie gilt: Über den Jahreswechsel sind die Wolfs ins neue Eigenheim umgezogen. Bisher hatte der Oberbürgermeister eine Mietwohnung in der Stadt, während seine Frau Tanja mit den Kindern noch in Ehingen wohnte, wo er bis Frühjahr 2022 noch Erster Bürgermeister war.

Mehr zum informativen und durchaus auch unterhaltsamen Abend lesen Sie im Verlauf des Tages hier auf zvw.de.