Mitte Januar beginnt der Abbruch der Tiefgarage des Landratsamts am Alten Postplatz 10 in Waiblingen. Dafür wird von Montag, 17. Januar 2022, an die Busspur stadtauswärts im Bereich des Verwaltungsgebäudes gesperrt – zunächst bis Ende Februar. Die Busse nutzen dann die normale Fahrspur.

Ein neues Verwaltungsgebäude des Landkreises wird gebaut

An Stelle der bisherigen Tiefgarage entsteht ein neues Verwaltungsgebäude mit Tiefgarage, im Rahmen der