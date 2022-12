Landratsamt: Erweiterungsbau am Alten Postplatz in Waiblingen wird teurer

So langsam wächst der Erweiterungsbau auf dem einstigen Parkdeck des Landratsamtes in Waiblingen in die Höhe – und wird teurer als geplant. Die zweistelligen Steigerungsraten der Baupreise schlagen sich auch im Budget des Neubaus nieder. So kosten die Elektroinstallationen mehr als sechs statt budgetierter fünf Millionen Euro. „Das tut weh“, sagte Finanzdezernent Peter Schäfer im Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss des Kreistages, der zähneknirschend den Auftrag an die heimische Waiblinger Pabos Elektrotechnik GmbH vergeben hat. Und dennoch: Es hätte schlimmer kommen können.

Im Hinblick auf die derzeitige Lage könnten die 6,3 Millionen sogar als gutes Vergabeergebnis gewertet werden, heißt es in der Vorlage für die Kreisrätinnen und Kreisräte. Die Leistungen „Heizung/Kälte“ und "Sanitär" wurden nämlich mangels Interessenten überhaupt nicht vergeben. Für Fassaden und Fenster wurde nur ein wertbares Angebot abgegeben. Es lag um rund 54 Prozent über dem Budget, weshalb das Verfahren aufgrund der Unwirtschaftlichkeit aufgehoben wurde. Unterm Strich erhöhen sich die Kosten für den Erweiterungsbau mittlerweile auf mehr als 57 Millionen Euro – und noch steht fast ein Drittel aller Auftragsvergaben aus.

Landratsamt-Neubau in der Rötestraße soll im Frühjahr 2023 bezogen werden

Der Erweiterungsbau ist ein Baustein der Gesamtimmobilienkonzeption des Kreises, der seine über ganz Waiblingen verteilten Ämter an zwei Standorten konzentrieren will. Nach dem Neubau in der Rötestraße, der im Frühjahr 2023 bezogen wird, und dem Erweiterungsbau auf dem einstigen Parkdeck (Bezug 2024) sollten die aus den 50er und 80er Jahren stammenden Altbauten saniert werden. Angesichts der ungeheuren Summen – schon vor Jahren war von mehr als 100 Millionen Euro die Rede – und leerer Kreiskasse wird die Konzeption von den Kreisrätinnen und Kreisräten verstärkt infrage gestellt. Das zeigten die Anträge in den Haushaltsberatungen, in denen die Fraktionen der SPD und FDP/FW Verschiebung, Streckung und/oder Verzicht anregten. Vorweg: Ein Beschluss wurde nicht gefasst. Die Anträge sind ein Vorgeschmack, unter welchen Vorzeichen in den kommenden Monaten und Jahren in den Ausschüssen über die teuren Pläne debattiert wird.

Immobilienkonzept des Landratsamts: SPD will Sanierung der Pagode aus den 80er Jahren erst mal streichen

Die SPD hat einen Verzicht auf die letzte Stufe des Gesamtimmobilienkonzepts beantragt. Angesichts der zunehmend hohen Belastungen für den Kreishaushalt sollte vorläufig die letzte Stufe des Gesamtimmobilienkonzepts, die Sanierung der „Pagode“ aus den 80er Jahren, gestrichen werden, heißt es in dem Antrag: „Dunkle Wolken ziehen über die Kreisfinanzen: steigende Energiepreise, Folgekosten des Klimawandels, Mehrkosten beim Gesamtimmobilienkonzept, höheres Klinikdefizit, steigende Preise beim Wohnungsbau, Kosten für die Flüchtlingsunterbringung.“ Bund und Land könnten nicht alle Mehrkosten übernehmen. Der Kreis müsse handeln und das Gesamtimmobilienkonzept aussetzen. Zudem: „Die Landkreisverwaltung braucht keine zusätzliche Bürofläche.“

Landrat Richard Sigel: Antrag läuft ins Leere

In seiner Antwort verweist Landrat Richard Sigel darauf, dass bei der Gesamtimmobilienkonzeption die Bauprojekte in mehreren Stufen angegangen werden und mit Blick auf die Kosten „auf Sicht“ gefahren werde. Das habe sich gerade in der aktuellen Lage als vorausschauend und zielführend erwiesen. Für die letzte Stufe der Gesamtimmobilienkonzeption, die Sanierung der Pagode, seien in der Finanzplanung im Haushaltsjahr 2026 noch überhaupt keine Planungsmittel veranschlagt, weshalb der Antrag ins Leere läuft.

Wie die SPD hat auch die FDP/FW-Fraktion „einen teilweisen Verzicht bzw. eine Streckung bei unserem Gesamtimmobilienkonzept am Standort Waiblingen“ angeregt und auf die hohe Verschuldung verwiesen: „Die in der Finanzplanung aufgezeigte drohende Steigerung der Verschuldung des Kreises im Kernhaushalt auf fast 200 Millionen Euro im Jahr 2026 ist für unsere Fraktion inakzeptabel, weil sie die Handlungs- und Gestaltungsspielräume für die Zukunft dramatisch einengen würde.“

Überfällige Reparatur der vielerorts maroden Kreisstraßen

Die Freien Wähler gingen mit einem Antrag noch über das Gesamtimmobilienkonzept hinaus und wollen „aufgrund der sehr angespannten Haushaltslage und vieler bis dato ungeklärter Rahmenbedingungen, zum Beispiel Förderprogramme“, sämtliche Sanierungsmaßnahmen auf den Prüfstand stellen – „solange sie nicht sicherheitsrelevant sind“. Das geht zu weit, warnte Landrat Sigel. Sowohl an der überfälligen Reparatur der vielerorts maroden Kreisstraßen wie auch an den Sanierungen der Gebäude sollte festgehalten werden. Bei den Verwaltungsgebäuden und Schulen handele es sich im Wesentlichen um Maßnahmen der CO2-Reduzierung bis 2030. Und Energieeffizienz spart gerade bei den aktuell hohen Preisen für Öl und Gas schließlich auf lange Sicht mehr ein, als sie kostet.