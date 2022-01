Beim Landratsamt am Alten Postplatz in Waiblingen beginnt der Abriss des maroden Parkhauses. Die Dächer über der spindelförmigen Auffahrt und den Treppenaufgängen wurden entfernt. Im Schutzanzug fräst ein Arbeiter asbesthaltiges Material aus Fugen im Straßenbelag. Kleinere Bäume und Büsche wurden gerodet. Alles Vorarbeiten für den eigentlichen Abriss – alles Arbeiten, die noch nicht an den Beton rühren.

Die Tiefgarage ist seit dem Jahreswechsel gesperrt. Neben dem Hauptsitz des