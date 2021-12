Landratsamt Waiblingen: Tiefgarage ab Silvester (31.12.) gesperrt

Die Tiefgarage des Landratsamts in Waiblingen ist ab Freitag (31.12.) gesperrt. Der Abbruch der bestehenden Tiefgarage am Alten Postplatz beginnt ab Januar 2022. Das teilte das Landratsamt am Montag (27.12.) mit.

An derselben Stelle entsteht ein neues Verwaltungsgebäude mit Tiefgarage. Der Kreistag des Rems-Murr-Kreises hatte im Juli 2021 grünes Licht für die Realisierung des Erweiterungsbaus gegeben.

140 Stellplätze sollen entstehen

Bis zur geplanten Fertigstellung des Neubaus Mitte 2024 gibt es keine Parkmöglichkeiten direkt am Landratsamt. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, in diesem Zeitraum auf umliegende Parkmöglichkeiten auszuweichen. Nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus stehen rund 140 Stellplätze zur Verfügung. Der barrierefreie Parkplatz im Außenbereich des Landratsamtes ist von der Schließung nicht betroffen und kann wie gewohnt genutzt werden.