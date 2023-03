Lange Straße in Waiblingen: Friseursalon "JMO" eröffnet bald - Aus in Winterbach

Viele Wochen später als ursprünglich geplant kann Julia Maria Oßwald in der Altstadt in Waiblingen nun bald ihren Friseursalon eröffnen. Noch schneidet sie in Winterbach Haare, doch der Umzug mitsamt Mitarbeiterin steht bevor. In der Langen Straße, wo sich vorher der Friseursalon „Hair & Beauty“ anderer Betreiber befand, sind die Vorbereitungsarbeiten fast abgeschlossen.

Unter dem Namen „JMO - zeitlos schön“ werden Kundinnen und Kunden hier ab Dienstag, 28. Februar, empfangen. Zeitgleich schließt der bisherige Salon in Winterbach, sagt Julia Maria Oßwald.

Als Ursache für den späteren Start, den sie eigentlich schon für Ende 2022 geplant hatte, nennt die Friseurmeisterin Lieferschwierigkeiten beim Mobiliar für den neuen Salon sowie Terminengpässe bei Handwerkern.

Der Salon in der Langen Straße wird Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr geöffnet sein, am Samstag von 9 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung. Montag ist Ruhetag.

Oßwald sucht außerdem noch Personal. Doch wie beim Mobiliar und den Umbauarbeiten gestaltet sich auch das nicht einfach. Der Fachkräftemangel ist im Friseurhandwerk ebenfalls zu spüren.