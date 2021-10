Beim Besuch des ersten Lastenfahrrad-Treffens von BUND und Stadt in Waiblingen wird eines schnell klar: Das eine Lastenfahrrad gibt es nicht. Je nach Einsatzzweck lassen sie sich ausstatten - von Prinzessinnen-Kutsche bis Enkel-Rikscha.

Bei Lars Nock hat die Tochter den Ausschlag gegeben: „Als sie in den Kindi kam, hat es den Papa in den Fingern gejuckt, seitdem bringe ich sie in der Prinzessinnen-Kutsche hin“, erzählt er. Vor drei Jahren ist der passionierte Mountainbikefahrer mit