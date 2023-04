Leerstand-Probleme in Waiblingen-Neustadt: Warum gibt es so wenige Geschäfte im Stadtteil?

Ist Neustadt nur noch eine „abgespeckte“ Waiblinger Ortschaft? Seitdem ein Leser Ladenschließungen in der Ortschaft so kritisiert hat, sind zwei Jahre vergangen. Auch jetzt stehen einige Läden leer. Eine Eigentümerin sucht gerade Mieter für ihre Räume. Sie findet: „Neustadt ist nicht Waiblingen.“ Einzelhandel laufe hier nicht. Die Ortsvorsteherin weiß um das Problem, sieht den täglichen Bedarf in Neustadt aber noch ganz gut abgedeckt. Einen „positiven Effekt“ erhofft sie sich von der neuen Ortsmitte.

Yogastudio nutzte circa ein Jahr lang die Räume

In Rothaldenweg hängt in einem Schaufenster ein handgeschriebener Zettel: „zu vermieten“. Einige Jahre war in den Erdgeschossräumen, über denen sich Wohnungen befinden, Raumdesign Dumler ansässig. Nachdem das Geschäft – laut der Vermieterin aus persönlichen Gründen – aufgegeben wurde, nutzte ein Yogastudio circa ein Jahr lang die Räume.

Vor Dumler gab es hier auch mal einen Blumenladen. Und noch früher war hier die Postfiliale von Neustadt, mit Paketannahme, ab den 1960er Jahren. Nach deren Aufgabe kamen eine Werbetechnik-Firma und eine Versicherungsagentur. Einen Teil des Erdgeschosses mietet heute das Bestattungsinstitut Hermann und Partner.

"Neustadt ist nicht Waiblingen"

Wie es weitergeht, ist noch nicht klar. „In dem Bereich ist wenig Laufkundschaft“, sagt Elvira Klingler. Ihr und ihrer Familie gehört das Gebäude. Im Ortskern von Neustadt stünden viele Läden leer. „Neustadt ist nicht Waiblingen“, so Klinglers Vergleich mit der Innenstadt. Das Geschäft verlagere sich ins Internet.

Darauf verweist auch Ortsvorsteherin Daniela Tiemann. „Natürlich ist der Wunsch der Bevölkerung da, dass es vor Ort mehr gibt“, so Tiemann. Das sei immer mal wieder Thema, etwa, als Schreibwaren Präger in der Ringstraße Ende 2020 schloss, weil die Inhaberin in den Ruhestand ging. Die Verwaltung versuche zu erklären, die Einflussmöglichkeiten seien aber „sehr begrenzt“, so Daniela Tiemann. „Wir können hier nicht regulierend in die Marktwirtschaft eingreifen.“

Ortschaftsverwaltung und städtische Wirtschaftsförderung unterstützten, wo es möglich sei. Als die Frage nach der Zukunft der Postfiliale aufkam, habe man etwa geholfen, den neuen Standort im Autohaus Deckert von Giuseppe Sangermano in der Liststraße zu finden.

Ortsvorsteherin: Manchmal sind die Mieten zu hoch

Ja, es gebe leerstehende Objekte, so die Ortsvorsteherin. Nicht alles lasse sich gut wieder vermieten: Sei es, weil ein Laden an der Stelle nicht gewinnbringend geführt werden könne, „oder wegen der Mietpreisvorstellungen der Eigentümer“ – sie habe schon konkret mitbekommen, dass eine Vermietung daran gescheitert ist, sagt Tiemann. Die Grundproblematik jedenfalls sei auch in der Kernstadt gegeben, auch wenn sich dort mehr Fachgeschäfte ansiedelten, wohin auch viele Neustädterinnen und Neustädter zum Einkaufen fahren, sagt sie.

Für den täglichen Bedarf an Lebensmitteln und Co. habe Neustadt „eine ganz gute Abdeckung“, findet sie. Es gibt den großen Rewe, aber auch einen italienischen Supermarkt und Hofläden (etwa beim Geflügelhof Ludwig in Kleinhegnach oder dem Bio-Weingut Häußermann), mehrere Bäcker. Nur eine Metzgerei fehle seit den Schließungen. Zwischenzeitlich gab es einen türkischen Supermarkt, der aber auch geschlossen hat.

Hoffnung setzt Daniela Tiemann auf die neue Ortsmitte, die anstelle des abgerissenen Rathauses entstehen soll. Die Aufenthaltsqualität solle steigen, es gebe dann zusätzliche Wohnungen. „Wir hoffen, dass das einen positiven Effekt hat.“ Aufwertung und mehr Kundenpotenzial für die Händler vor Ort, so der Wunsch. Eine kleinere Gewerbefläche wird es im Neubau auch geben. Diskutiert werde, dort eine Praxis anzusiedeln. Es müsse aber noch geprüft werden, ob das möglich ist – man sei noch „am Anfang der Diskussion mit den Gremien“, so die Ortsvorsteherin.

Elvira Klingler kann sich in ihren leerstehenden Räumen gleich gegenüber im Rothaldenweg ebenfalls eine Praxis vorstellen. Eine gastronomische Nutzung, zum Beispiel durch einen Pizzaservice, sei hingegen nur möglich, wenn die Bewohner dadurch nicht gestört würden. „Das Gebäude ist ein Wohn- und Geschäftshaus. Die Laden- oder Praxisnutzung darf die Wohnqualität der Wohneinheiten nicht durch Lärm oder Geruchsentwicklung beeinträchtigen.“

„Wenn kein Gewerbe einziehen will, tragen wir uns mit dem Gedanken, den Laden in eine barrierefreie Wohneinheit umzubauen – was noch nicht ganz spruchreif ist“, sagt Klingler. Wenn sich jemand findet, der hier eine Geschäftsidee umsetzen will, könne er Mieter werden, so die Eigentümerin. Interessenten können sich bei ihr melden unter 016099368022.