Lichterfest trotz Energiekrise: Tausende Besucher bei "Waiblingen leuchtet"

Waiblingen leuchtet - und feiert sich selbst! Die Veranstaltung hat am Freitagabend wieder Tausende Besucher zu der langen Einkaufsnacht in die Altstadt gelockt. Selbst das Wetter spielte mit und gab den Blick frei auf einen fast wolkenlosen Himmel. Bereits kurz vor 19 Uhr zog ein stetiger Besucherstrom aus Richtung Bürgerzentrum durch den mittlerweile nachtdunklen Park und das Bädertörle in die Altstadt hinein.

Feiern, ohne an Corona zu denken

Sie hätten ihr Auto noch rechtzeitig auf dem Büze-Parkplatz abgestellt, erklären zwei junge Frauen, denn mit so einer Veranstaltung könne ihre Heimatstadt Backnang nicht aufwarten. „Waiblingen leuchtet“ sei einmalig, und sie seien froh, dass in diesem Jahr völlig unbeschwert gefeiert werden könne, ohne auch nur einen Gedanken an Corona verschwenden zu müssen.

Auf dem rappelvollen Marktplatz standen die Besucher aneinandergepresst wie die Sardinen in der Dose: vor allem an den Wein-Verkaufsständen unter den Arkaden des Alten Rathauses und vor der Bühne, wo die Band „Zaitensprung“ zu hören war.

Kunstausstellung in der Baustelle

Groß war auch die Zahl der Neugierigen, die es in diesen Nachtstunden in die ehemalige Widmann-Filiale am anderen Ende des Marktplatzes gelockt hat. In der brutal entkernten Baustelle präsentierte der Neustädter Künstler Jan F. Welker seine Werke. Manche der Bilder, die sich mit Gewalt, Krieg und dem Menschen hinter der von ihm selbst geschaffenen Maske beschäftigen, wirkten hier fast stärker als an weißen Ausstellungswänden, meinte der Künstler, der mit einem Bier in der Hand geduldig Rede und Antwort stand.

Vor dem Gebäude zogen die Künstlerin „Mystique“ und ihre Duo-Partnerin die Blicke auf sich: In ihren Leuchtkostümen schienen sie auf ihren Stelzen feengleich über dem Erdboden in die Marktgasse zu schweben.

Tanzparty auf dem Postplatz im 70er-Jahre-Style

Auf dem Postplatz war am Freitagabend Party angesagt. Hier standen die Besucher dicht an dicht wie in einer 70er-Jahre-Disco: An die erinnert auch die Lightshow, mit der die Tanzschule „Fun & Dance“ ihr Musikangebot unterlegt.

Nicht nur auf der ausgewiesenen Tanzfläche, wo schon Tanzbegeisterte im Grundschul- und Kindergartenalter zu sehen waren, auf dem ganzen Platz drehten einzelne Pärchen ihre Runden. Dafür, dass auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, sorgten die „Salathengste“.

Kritik an der Veranstaltung: WTM widerspricht

Doch vereinzelt war auch Kritik an der Veranstaltung zu hören: Es sei schon fast widersinnig, dass in Zeiten, in denen die Medien geradezu überquellen mit Aufrufen, Energie zu sparen, und Politiker uns erklärten, wie viel wir heizen dürfen und wie wir uns duschen sollen, eine derartige Verschwendungsorgie gefeiert werde, meinte eine Spaziergängerin.

Die Veranstalterin verteidigt sich: Gerade in Krisenzeiten sei es richtig und wichtig, solche Veranstaltungen durchzuführen, zumal der Energieverbrauch dank moderner LED-Technik sehr gering sei, so Marc Funk von der Wirtschaft, Tourismus und Marketing GmbH (WTM).