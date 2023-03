„Liebe Amy“: Judith Reusch aus Waiblingen schreibt Buch über Familien-Wahnsinn

„Mit einem Säugling kann ich es mir nicht vorstellen“: Als die beiden Kinder von Judith Reusch und ihrem Mann noch klein waren, hatte die Schriftstellerin aus Waiblingen schlicht keine Zeit einen Roman zu schreiben – und auch nicht die Muße. „Ich brauche tatsächlich ein bisschen Ruhe dazu.“ Nun sind ihre Kinder 17 und 19 Jahre alt und die heute 49-Jährige hat ihren mittlerweile zweiten Roman veröffentlicht. „Liebe Amy“ heißt er, erschienen ist er 2023 bei Kalliope Paperbacks. Er handelt von einer Mutter namens Lotte, die ihrer kinderlosen Schwester in den USA aus ihrem oft nervenaufreibenden Alltag erzählt.

„Liebe Amy“ keine Autobiografie – aber „es gibt biografische Anklänge“

Die Idee dazu kam Judith Reusch, als sie mit ihren mittlerweile zu Teenagern herangewachsenen Kindern und ihrem Mann die Lockdowns in der Corona-Zeit erlebte. Es fühlte sich für die Waiblingerin fast wieder so an wie jene Zeit, als ihre Kinder noch sehr klein waren – und sie gefühlt „24/7 zu Hause saß und nicht rauskam“. Nun ist „Liebe Amy“ keine Autobiografie – aber „es gibt biografische Anklänge“, sagt die Autorin, die 1973 in Polen geboren wurde und 1982 nach Deutschland kam. In ihrem Debütroman „Anna. Buch der Wörter“ von 2018, der Migrationsgeschichte einer polnischen Familie in den 1980er Jahren, waren diese biografischen Verknüpfungen noch stärker.

Auch die Schwester von Judith Reusch lebt im Ausland

In „Liebe Amy“ hat die Protagonistin Lotte zwar wie Judith Reusch auch eine Schwester im Ausland, allerdings lebt diese im echten Leben nicht in den USA und hat auch im Gegensatz zu Amy sehr wohl Kinder. Hie und da drängen sich aber doch Ähnlichkeiten zur Biografie der Autorin auf, etwa beim akademischen Berufsumfeld von Lotte – Judith Reusch lehrt schließlich an der Universität Stuttgart.

Wer selbst Kinder hat und den Roman liest, dem kommt das ein oder andere aus dem eigenen Alltag bekannt vor – oder zumindest aus dem Alltag einer befreundeten Familie. Als sich Lotte mit einem ehemaligen Arbeitskollegen zu einem Espresso in einem Café verabredet, funktioniert das nur eine Weile so, wie sie es von früher kannte – bis die kleine Tochter Stella nicht mehr still sitzt und munter vor sich hinplappert. Das Gefühl, noch zu dieser alten Welt dazuzugehören, ist eben doch eine Illusion.

Demokratie am Esstisch und der Sieg der Pommes-Fraktion

Judith Reusch hat das Leben ihrer Lotte bewusst vor der Corona-Pandemie angesiedelt, in einer Welt ohne Home-Office und Videokonferenzen. Lottes Mann jedenfalls ist oft auf Geschäftsreise und der Leser erfährt auch gleich zu Beginn, dass Lotte wieder schwanger ist. Lottes Tochter Helen wiederum erkennt im dritten Kind einen taktischen Vorteil für Abstimmungen in der Familie, etwa beim Essen. Wenn drei Kinder Pommes wollen, haben Mama und Papa demokratisch gesehen keine Chance mehr. Judith Reusch hat ihre Kinder selbst beim Thema Essen immer wieder einbezogen, allerdings waren hier die Kräfteverhältnisse gleich verteilt und es gab dann eben Kompromisse. Nach dem Motto: Ihr kriegt eure Pommes, wir wollen dafür, dass wir alle dazu noch Salat essen.

Rituale vor dem Schlafengehen: Erst Sandmännchen, später Kindernachrichten

Im Roman kämpft Lotte damit, dass ihre Tochter Helen ständig Gründe findet, warum sie nach dem „Zu-Bett-Gehen“ doch noch mal rauskommen muss. Judith Reusch selbst hatte damit mit ihren Kindern eher weniger Probleme – allerdings hatte ihr Abendritual auch bis zu eineinhalb Stunden Vorlauf. Alles fing damit an, dass ihre Kinder im Fernsehen das Sandmännchen angucken durften. Etwa zehn Minuten dauerte das Ganze, dann ging es in ihrem Haus in Waiblingen ins Bad. Eine Tochter von Judith Reusch wollte dann immer auch noch mal über ihren Tag reden. Am Schluss wurde gemeinsam gebetet. Wenn doch noch mal ein Kind das Zu-Bett-Gehen in die Länge ziehen wollte, verwies Judith Reusch gerne auf die um 20 Uhr beginnende Tagesschau. Als die Kinder älter wurden und das Sandmännchen nicht mehr attraktiv genug war, wurde es im abendlichen Ritual durch die „Logo“-Kindernachrichten ersetzt. Wer immer noch nicht einschlafen konnte, durfte noch in einem Buch blättern.

Autorin Judith Reusch rät dazu nicht der Vergangenheit nachzutrauern

Als der Doktorvater von Lotte im Roman versucht, diese wieder in die Uni-Kreise einzuführen, geht dies gründlich schief. Lotte beklagt sich im Buch bei ihrer Schwester, dass sie raus aus dem Spiel sei. Das klingt erst mal negativ, aber Judith Reusch sieht das als Reifungsprozess – als Folge der Entscheidung, die Elternrolle zu übernehmen. „Ich bin ein Stück weit verändert – nicht verdammt.“ Die 49-Jährige rät letztlich dazu, der Vergangenheit nicht hinterherzutrauern. Nach dem Motto: Jetzt ist es anders, jetzt ist es auch schön.

Als vor nicht allzu langer Zeit ein männlicher Kollege von der Universität Stuttgart, wo Judith Reusch als Lehrbeauftragte arbeitet, einen beruflichen Termin viermal wegen Krankheit in der Familie absagen musste, nahm die 49-Jährige dies bewusst gelassen. „Ich kann’s verstehen. Es ist tatsächlich schwierig nebenher zu arbeiten.“ Judith Reusch weiß noch zu gut, wie diverse Infekte den Alltag bestimmen. In „Liebe Amy“ darf sich Lotte über den Kinderarzt ärgern, der nicht verstehen kann, warum die Tochter den Hustensaft verabscheut, den doch angeblich alle Kinder mögen. Judith Reusch hat so was selbst erlebt, genauso wie die spätere Buchepisode im Arbeitsamt, bei der Lotte sich dafür kritisieren lassen muss, dass sie Philosophie und Kunstgeschichte studiert hat. „Das Studium der Geisteswissenschaften hat in der Gesellschaft nicht den ganz hohen Stellenwert.“

„Keiner bereitet einen so richtig darauf vor“

Wie ihre Protagonistin Lotte auch hat Judith Reusch dafür gekämpft, dass es im Familienleben eine gewisse Struktur gibt. „Das Chaos darf nicht Herrschaft über mich gewinnen“, sagt die 49-Jährige und lächelt. Und doch lernen sich Eltern dank ihrer Kinder ständig von neuen Seiten kennen, auch von solchen, die einem nicht gefallen. „Keiner bereitet einen so richtig darauf vor.“

Judith Reuschs Schwester hat es mal vor vielen Jahren probiert. Sie schickte ihr einen Text, in dem werdenden Eltern unter anderem dazu geraten wurde, zur Vorbereitung einen Kürbis an einem Gummiband zu befestigen, diese hüpfen zu lassen und dann zu versuchen, den Kürbis mit Spinat zu füttern. Als Judith Reusch ihr Kind später wirklich mal mit Spinat fütterte, musste sie schmunzelnd an diesen Kürbis denken. Wahr ist für Eltern eher eines: „Kein Führerschein kann einen darauf vorbereiten.“