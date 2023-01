Lieber Schnee als Blitzeis: So lief der Winterdienst in Waiblingen am 18.1.

Erst Blitzeis am Dienstag, am Mittwoch (18. Januar) dann der Schnee: Beim Winterdienst herrscht wieder Saison. Seit 3.30 Uhr waren die Fahrzeuge des Betriebshofs Waiblingen am Mittwoch unterwegs. Ein gut berechenbarer Einsatz, der das Team vor keine große Probleme stellte. Anders am Dienstag.

Am Dienstag waren die Leute vom städtischen Betriebshof schon bei ihren abschließenden Kontrollfahrten, als plötzlich mit Aufgehen der Sonne der Frost anzog und für Glätte sorgte. Nicht flächendeckend, sondern auf dem Innenstadt-Pflaster und auf schattigen Flächen. Für den Winterdienst eine Herausforderung, wie Betriebshofleiter Achim Wieler erklärt. Das Team konzentrierte sich in der Folge mehr auf die glatten Nebenstraßen als auf die Hauptstraßen, die vom Blitzeis weniger betroffen waren. Stark betroffen waren zum Beispiel die Gehwege im Bereich des Friedhofs. Für den Winterdienst sind solche unberechenbaren Situationen mit wechselnden Bereichen von Glätte und Nässe schwierig zu bearbeiten.

Streupflicht für Anlieger

Wohlgemerkt: Wo es an Gehwegen Anlieger gibt, besteht für diese Streupflicht. Für die Schulen in städtischer Trägerschaft sind Fremdfirmen beauftragt, die aber vom Betriebshof in die Alarmierung eingeschlossen sind. Die Räum- und Streupflicht besteht für Anlieger auch in Bezug auf kombinierte Geh- und Radwege.

Während Privatleute abstumpfende Mittel zum Streuen verwenden sollen, darf der Betriebshof maschinell Sole aussprühen, sowohl auf Straßen wie auch auf Geh- und Radwegen wie am Alten Postplatz. Bei der Sole handelt es sich um eine gesättigte Salzlösung mit 23 Prozent Salzgehalt. Die Sole wird auf diese Weise effektiv verteilt, der Salzverbrauch insgesamt drastisch gesenkt.

Fast rund um die Uhr im Schichtbetrieb

Von drei Uhr bis 22 Uhr hat der Betriebshof Räum- und Streupflicht, auch wochenends und feiertags. Die zuständigen Kontrolleure behalten die Lage per Sicht im Blick, dazu gibt es über das Stadtgebiet verteilt Frostmeldeanlagen, dazu sichtet er Wetterberichte. Bei berechenbarem Schneefall steht die Mannschaft morgens um drei Uhr zum Einsatz bereit, bei nicht prognostizierten Wetterverhältnissen alarmiert der Einsatzleiter seine Leute aus der Rufbereitschaft. Der Frühdienst arbeitet von drei bis 13 Uhr, der Spätdienst ab 13 bis 22 Uhr.

Anlieger müssen dafür sorgen, dass „ihr“ Gehweg vor Beginn des üblichen Berufs- und Schulverkehrs geräumt sind. Blitzeis um etwa 7.30 Uhr wie am Dienstag indes kann keiner erahnen, auch die Fachleute nicht.

Geh- und Radwege haben hohe Priorität

Der Betriebshof fährt Hauptstraßen, Buslinien sowie Geh- und Radwege im Zuge seiner“Tour eins“ als erste Priorität ab. „Erst wenn diese sicher sind, gehen wir in die nachrangigen Straßen“, erläutert Achim Wieler. Denn: Im Fußgänger- und Radverkehr kommt es bei Schnee und Eis schneller zu Unfällen.

Am Mittwoch wurde innerhalb von rund drei Stunden die „Tour eins“ abgefahren. Geräumt werden musste nicht, das Versprühen der Sole genügte. 25 Mann waren im Einsatz, dazu zwei Fremdfirmen. Die Mitarbeiter rüsten sich nun für zu erwartende Einsätze am Mittwochabend und Donnerstagmorgen (19.1.).