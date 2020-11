Lindenschule Hohenacker am Montag wegen unklarer Corona-Lage geschlossen

Die Lindenschule Waiblingen-Hohenacker samt Hort ist am Montag (2.11.) geschlossen. Wie die Stadtverwaltung am späten Sonntagabend mitgeteilt hat, war am Sonntagabend ein positives Corona-Testergebnis „einer Person der Schule“ bekanntgeworden.

Da der genaue Sachverhalt am Sonntag nicht mehr geklärt werden konnte, entschied die Stadtverwaltung, die Schule am Montag vorsorglich geschlossen zu lassen.

Kita-Kinder des Montessori-Kinderhaus Im Sämann bleiben daheim

Im Montessori-Kinderhaus Im Sämann bleibt eine Kita-Gruppe vorsorglich zu Hause. Ein Familienmitglied eines Kindes ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie die Stadt am späten Sonntagabend mitgeteilt hat. Bis das Testergebnis des Kindes vorliegt, bleibt seine Gruppe der Kita fern.