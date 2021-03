Gerade mal ein Wochenende hatte Fahrschul-Inhaber Bernd Gutbrod Zeit, sich auf das Ende des Lockdowns für seine Branche vorzubereiten. Am Freitagabend, 26. Februar, erfuhr er, zu welchen Bedingungen seine Fahrschule mit den Standorten in Hohenacker, Beutelsbach, Schwaikheim und auf der Korber Höhe in Waiblingen wieder Fahrstunden für alle anbieten darf.

Seither zieht das Geschäft an: Allein bis Montag haben sich zwischen zehn und 15 Fahrschüler beim Chef persönlich gemeldet – und da