Mehr als vier Monate lang sind die Tanzschulen schon geschlossen. Nun gibt es ein Datum für die Wiedereröffnung: „Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 können wir am 22. März öffnen, bei einer Inzidenz unter 100 Anfang April“, sagt die Tanzlehrerin Sabrina Reichle, die in der Young School Dance mit Standorten in Remseck und beim TB Beinstein unterrichtet.

Aktuell liegt die Inzidenz im Rems-Murr-Kreis bei 44 (Stand 12. März). Sabrina Reichle hofft sehr, dass das so bleibt