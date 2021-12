Alle städtischen Schulen in Waiblingen, die noch keine Luftfilter haben, sollen sie nach den Weihnachtsferien bekommen. Gleiches gilt für die Kitas: Sie werden von der zweiten Kalenderwoche des neuen Jahres an, also ab 10. Januar, mit mobilen Luftfiltern ausgestattet. Dies gilt auch für die restlichen Betreuungsräume der Ganztagesbetreuungen. All dies erfolgt nach einem Auslieferungsplan.

Gemeinderat von Waiblingen hat alles am 21. Oktober 2021 beschlossen

Damit löst die