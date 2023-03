Müll-Lache und Urin-Geruch: Die Querspangen-Passage in Waiblingen ist das Sorgenkind im Stadtbild

Die Scheiben der ehemaligen Shisha-Bar „Aqua“ sind geborsten und besudelt mit einer undefinierbaren Flüssigkeit. Am Boden liegt Müll in einer verdächtigen Lache, durch die Unterführung wabert der Geruch von Urin: So ein Bild bietet – nicht jeden Tag, aber immer wieder – die Querspange in Waiblingen. Prominent in der Innenstadt. Mit den frühlingshaften Temperaturen erfreuen sich die Sitzstufen vor dem Rewe-Markt bei einer Alkohol konsumierenden Klientel wachsender Beliebtheit. Die Querspangen-Passage ist in Sachen Stadtbild ein Sorgenkind. Die Situation währt schon seit Monaten.

Wie lange soll das noch gehen? Es handle sich um „keinen befriedigenden Zustand“, räumt Oberbürgermeister Sebastian Wolf auf Anfrage der Redaktion ein. Allerdings gebe es seit der letzten Anfrage im Dezember keinen neuen Stand und nichts Spruchreifes. Nur dies: „Wir sind mit den Eigentümern in sehr guten, konstruktiven Gesprächen.“ Der Rathauschef hofft, gemeinsam mit Captiva in absehbarer Zeit eine gute Lösung präsentieren zu können. Einen Zeitraum nennt er vorsichtshalber nicht, zumindest nicht öffentlich.

Für den Postplatz ist eine Neugestaltung geplant

Was die Neugestaltung des Alten Postplatzes anbelangt, setzt die Stadt Waiblingen auf das Förderprogramm „Urbane Räume“ des Landes Baden-Württemberg. Die Aufenthaltsqualität zu verbessern und den Platz, der im Wortsinn zu den „Hotspots“ der Stadt gehört, klimagerechter zu gestalten, das sind die beiden wichtigsten Ziele. Im Boden verlaufen etliche Leitungen, so dass es wohl recht kompliziert wird, die Asphaltfläche zu entsiegeln.

Passage ist eine Herausforderung für die Reinigung

Aber zurück zur stinkenden Passage: Ein Sorgenkind ist sie auch für den mit der Reinigung betrauten Betriebshof. Er säubert den Durchlass mehrmals die Woche, hat aber besonders in der Übergangszeit von Winter auf Frühling seine Schwierigkeiten, denn die Nassreinigung, die manchmal nötig wäre, verbietet sich, wenn die Temperaturen nächtens in Richtung Frost sinken: „Dann wird uns die Passage leicht zur Rutschbahn“, sagt Betriebshofleiter Achim Wieler. Eine Herausforderung stellt der spezielle Belag dar. Problem: Der Betriebshof ist auf klassische Straßenreinigung ausgerichtet und ist keine Spezialfirma für Gebäudereinigung, die hier 24 Stunden täglich im Einsatz sein kann. Mit speziellem Bindemittel versuchen die Mitarbeiter trotzdem, dem Geruch die Schärfe zu nehmen.

Im Mai 2022 hatte die Captiva Investment Management GmbH mit Sitz in Hamburg die Querspangen-Immobilien mit der Zentralklinik, Supermarkt und Tiefgarage gekauft. Sie scheint an einer Verbesserung des Zustands interessiert zu sein und stellt Lösungen für die Leerstände im ehemaligen „Aqua“ und im früheren Modegeschäft „No Tabu“ in Aussicht.