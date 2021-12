Am Mittwochabend (15. Dezember) kam es in Waiblingen zu einem tätlichen Angriff: Ein 30-jähriger Mann, der sich laut Bericht der Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befand, griff gegen 23.40 Uhr seine Mutter in deren Wohnung mit einem Schraubendreher an und verletzte sie.

Der Mann ist psychisch krank

Die Frau musste sich anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Der 30-jährige aggressive Mann wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen