Als die 22-jährige Mira Z. (Name geändert) in der Waiblinger Wohnung ihrer Mutter aus dem Bad kommt, sieht sie plötzlich den Vater ihres gemeinsamen Sohnes. Marin Z. (Name geändert) sitzt bei ihrer Mutter und hat das Baby im Arm. Eigentlich darf sich der Mann der Mutter von Mira Z. gar nicht nähern.

Es gibt einen Beschluss des Amtsgerichts Waiblingen vom 10. Januar 2020, nach dem Marin Z. seiner Schwiegermutter sechs Monate lang nicht zu nah kommen darf. Gültig ist dieser bis 10. Juli