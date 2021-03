Ein Streit um 100 Gramm Marihuana ist im August vergangenen Jahres in Waiblingen eskaliert. Ein 21-jähriger Waiblinger muss sich deshalb nun vor dem Amtsgericht Waiblingen wegen Körperverletzung und versuchter räuberischer Erpressung verantworten.

Der Angeklagte räumte ein, am 16. August 2020 mit vier Freunden zwei Brüder in deren Garten in Waiblingen überrascht zu haben. Sein Motiv: Einer der Brüder habe 100 Gramm Marihuana, das der Angeklagte für einen Kumpel versteckt und