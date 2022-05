Maroder Steg bei Aral-Tankstelle Waiblingen: Lange Umwege für Fußgänger

Fußgänger werden lange Umwege in Kauf nehmen müssen: Der Steg zwischen dem Friedhof und dem Wohngebiet Hoher Rain und dem Eisental über die Alte Bundesstraße muss saniert werden. Betroffen sind dann sowohl Spaziergänger und Besucher des Friedhofs als auch Kinder und Jugendliche auf dem Weg von und zur Schule. Keine Zweifel bestehen indes an der Sanierungsbedürftigkeit des Fußgängerstegs nahe der Aral-Tankstelle. Spektakulär zu werden verspricht die Sanierung selbst.

Schnell soll die Sanierung gehen und gründlich soll sie sein, deshalb hat sich der Fachbereich städtische Infrastruktur der Stadt Waiblingen unter Leitung von Oliver Strauß für folgenden Plan entschieden: Mit einem Kran wird die Brücke als Ganzes aus den Angeln gehoben und mit einem Tieflade abtransportiert. Zur Überholung sämtlicher Brückenbauteile wird der ganze Steg zur Sanierungsfirma gebracht. Für das Ausheben der Brücke und das Wiedereinsetzen nach erfolgter Sanierung wird nach Einschätzung des Fachbereichsleiters eine Vollsperrung der Alten Bundesstraße im entsprechenden Bereich für jeweils eine halbe Stunde notwendig.

Keine andere Querung in der Nähe

Bei der Sanierungsfirma wird der Steg sandgestrahlt, überarbeitet und neu beschichtet. Defekte Brückenbauteile werden ausgetauscht, die konstruktiven Bauteile für den Brückenbelag erneuert. Bei einer Bauwerksprüfung wurden gleich mehrere Mängel festgestellt. So ist die Unterkonstruktion der Lochblechbeläge morsch, die Verbindungen sind angerostet. Teile der Lochbleche sind ebenfalls marode und müssen ausgetauscht werden. Die Beschichtung löst sich an manchen Stellen. Da sie eigentlich dem Schutz des Bauwerks dient, kann das laut der Abteilung Straßen und Brücken zu gravierenden Schäden am Steg führen.

Böschung lässt provisorische Querung nicht zu

Weitaus mehr Einschränkungen als auf Autofahrer kommen auf Fußgänger zu. Die Zugänge zur Brücke müssen gesperrt werden, eine alternative Querungsmöglichkeit über die Alte Bundesstraße gibt es nicht. Das lassen die topografischen Verhältnisse mit der steilen Böschung auf der Seite des Friedhofs nicht zu.

Sie ist auch der Grund, warum sich der Fachbereich keine Sorgen darüber macht, dass Leute die stark befahrene Alte Bundesstraße direkten Wegs überqueren könnten. „Die Böschung hinunterzuklettern, wird sich wohl niemand trauen“, meint Oliver Strauß. Für alle Fälle wird aber der obere Bereiche abgesperrt, um etwaige Versuche dieser Art zu verhindern.

Schüler als Haupt-Leidtragende

Wegen der Böschung lässt sich auch keine Fußgänger-Umleitung in unmittelbarer Nähe einrichten. Für die Dauer der Sanierung müssen Fußgänger den Umweg über die Schorndorfer Straße und den Postplatz sowie über die Treppenanlage Alte Rommelshauser Straße/Eisentalstraße nehmen. Ein provisorischer Ersatz der Brücke scheint dennoch nicht lohnenswert, denn: „Es ist nicht so, dass die Sanierung vier Monate dauern wird.“ Tatsächlich soll sie, gerade weil der Steg zur Sanierung in die Firma verfrachtet wird, recht schnell vonstattengehen. Eine genaue Zeit nannte er in Sitzung des Ausschusses für Planung, Technik und Umwelt des Gemeinderats wohlweislich nicht, sind doch alle Baustellen und Sanierungen angesichts der aktuellen Situation mit Unwägbarkeiten behaftet. „Im Moment fehlt zum Beispiel schlicht Farbe.“

Betroffen sind Besucher des Friedhofs – daher der Wunsch aus dem Ausschuss, mit der Sanierung zu warten, bis die Zeit des Gießens vorüber ist. Betroffen sind aber auch die Schüler, wie Stadtrat Urs Abelein betont. „Täglich einen Weg in Kauf nehmen zu müssen, der zwei- oder dreimal so lang ist, das ist schon hart“, äußert er sein Mitgefühl. Mit einer Sanierung in den Sommerferien wird aber wohl nichts. Eines kann Oberbürgermeister Sebastian Wolf indes versprechen: „Wie bemühen uns, dass die Sanierungszeit so kurz wie möglich gehalten wird.“