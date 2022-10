Martinimarkt in Waiblingen 2022 erstmals mit Themenbereichen - auch für Kinder

Am Sonntag, 6. November, findet in der Waiblinger Innenstadt von 11 bis 17.30 Uhr wieder der Martinimarkt statt. Auch Ladengeschäfte haben an dem verkaufsoffenen Sonntag von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Was steht auf dem Programm? Was ist für Familien mit Kindern geboten? Und was bedeutet das für Anwohner und den Verkehr?

Manches ist bei diesem Martinimarkt neu: „Aufgrund der positiven Erfahrung mit dem umgestalteten Ostermarkt 2022 wurde auch der Martinimarkt angepasst und in insgesamt sieben Themenbereiche unterteilt“, teilt die städtische Wirtschaft Tourismus und Marketing GmbH (WTM) mit:

Kunsthandwerkermarkt rund um den Marktplatz und in den angrenzenden Straßen

Fitness & Tanz

Spielstraße mit Kinderschminken

Truckmodell-Show im Schlosskeller

Food-Bereich am Rathaus

FraZ-Markt im Familienzentrum Karo

Krämermarkt mit Kinderkarussell rund um den Postplatz

Beim Kunsthandwerkermarkt stehen die Stände laut WTM bis zum Postplatz. Es gibt Produkte aus verschiedenen Bereichen. „Bei der Auswahl der Stände wurde viel Wert auf Qualität, Handarbeit und Regionalität gelegt“, heißt es.

Bei Fitness & Tanz zwischen der Marktgarage und dem Beinsteiner Tor stellen sich Sport-, Tanz- und Freizeitvereine aus Waiblingen vor und laden zum Mitmachen ein. Gegenüber vom Fachgeschäft Villinger-Zeller bietet die Karnevalsgesellschaft „Salathengste“ Kulinarisches an.

Es gibt zwei Tanzbereiche für die örtlichen Tanzschulen Contemp Dance Center und Fun & Dance. Zudem wurde der Bereich durch ein Kinderschminkangebot erweitert. Der Schwimmverein fordert die Besucher laut WTM zu „Challenges“ heraus, etwa Gewichtheben auf Zeit oder Liegestütze. Auch kindergerechte Challenges soll es geben. Der Tanz-Zeitplan sieht vor:

12.30 Uhr „Agilando und Hula Hoop“ (Kurze Straße 2)

13.30 Uhr Hip-Hop-Wettkampfteams (Kurze Straße 2)

14 Uhr kleine Ballerinas, Jazz-Tänzer und Hip-Hop-Gruppe (Lange Straße 15)

15.30 Uhr Kindertanz und Kinder-Hip-Hop (Kurze Straße 2)

16.30 Uhr Linedance (Kurze Straße 2)

Der untere Bereich der Kurzen Straße wird vom Waiblinger Spielmobil in eine Spielstraße verwandelt. In der Querspange steht ein Kinderkarussell.

Der „Food Bereich“ besteht aus Gastronomie-Ständen zwischen dem Marktdreieck und dem Rathausplatz. Laut WTM gibt es „von der klassischen Wurst mit Pommes, über leckere Maultaschen in sämtlichen Variationen sowie Burger bis hin zu Langos und türkischen und afrikanischen Speisen“ eine große Auswahl.

Modellbau-Trucks im Schlosskeller

Eine Truckmodell-Show ist zwischen 12 und 18 Uhr im Schlosskeller zu sehen, mit Modellen der laut WTM seit 28 Jahren existierenden Interessengemeinschaft Rems-Murr-Truckmodellbau.

Außerdem findet an dem Wochenende auch ein Krämermarkt am Postplatz statt: am Samstag, 5. November, von 12 bis 18 Uhr, am Sonntag, von 11 bis 18 Uhr. Es gibt etwa Haushaltswaren und Kleidung.

Die Waiblinger Händler laden am Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr in ihre Geschäfte ein. Laut WTM gibt es Aktionen und Sonderangebote. Und schließlich findet auch noch der „FraZ-Markt der schönen Dinge“ im Familienzentrum Karo statt, am Sonntag von 12 bis 16 Uhr. Die Frauen zeigten „Kreativität und ihr handwerkliches Können“, so die WTM, mit Gefilztem, Pullovern, Mützen, Schmuck und mehr. „Die Preise sind wie immer familienfreundlich“, heißt es.

Kostenloser Busshuttle - aber auch Sperrungen

Ein kostenloser Buspendelverkehr bringt die Gäste am Sonntag in die Stadt: von 10.45 bis 17.55 Uhr auf der Strecke Rundsporthalle, Stadtmitte und Ameisenbühl sowie Waiblinger Tor.

Es gibt aber auch Verkehrsbeeinträchtigungen: Einige Buslinien werden aufgrund des Martinimarkts umgeleitet. Außerdem ist die Zufahrt für die Bewohner von Hochwachtturm, Zehnthof, Pfarrgasse, Lange- und Kurze Straße sowie die Benutzung der Stell- und Parkplätze im Marktbereich am Sonntag zwischen 5 und 20 Uhr nicht möglich. Die Bereiche könnten in dieser Zeit nicht befahren werden. Laut WTM kommt es teilweise zu Umleitungen und Sperrungen in der Innenstadt.

„Anwohner, die hiervon direkt betroffen sind und ihr Auto nicht wie gewohnt parken können, können die öffentlichen Parkhäuser nutzen“, so die Mitteilung. Tickets gebe es in der Touristinformation gegen Vorlage des Personalausweises.