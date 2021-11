„Der größte Fehler, den du im Zusammenhang mit dem Martinimarkt begehen kannst“, sagte ein junger Familienvater aus Weinstadt und schaute dabei lachend auf seine beiden fünf- und dreijährigen Töchter, die links und rechts an seinen Händen hingen, „ist hungrig aus dem Haus zu gehen. Da zerren dich nicht nur die Kinder in Richtung all der verlockenden Düfte, auch der eigene Magen tanzt wie wild und fordert sein Recht ein.“ Auf den Hinweis der Älteren hin, dass es seit dem Frühstück schon