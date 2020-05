Wie stehen die Waiblinger Marktleute zur Maskenpflicht? Wollen auch sie, wie manche ihrer Kollegen in Winnenden und Schorndorf, die Vorgabe am liebsten abschaffen? Schließlich gilt die landesweite Maskenpflicht beim Einkaufen nicht generell für Wochenmärkte, die Städte Waiblingen, Fellbach, Winnenden und Schorndorf haben sie aber für ihre Märkte eingeführt. In Waiblingen gilt sie schon seit 25. April.

Beim Einkaufen kein Problem, aber beim Arbeiten schon

{element}

Eine, die