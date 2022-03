Die Maskenpflicht in Innenräumen soll vom 3. April an in Baden-Württemberg wegfallen – und das würde natürlich auch in den Supermärkten gelten. Michael Kleudgen, der mit seiner Frau Tanja Kleudgen den Nahkauf im Schwalbenweg auf der Korber Höhe betreibt, gefällt diese Lockerung überhaupt nicht: „Meine Meinung ist so, dass ich das gar nicht befürworte.“

Die Maskenpflicht für alle schützt etwa chronisch kranke Menschen

Er fragt sich nämlich, was nun mit vulnerablen