Nun ist es beschlossen. Von kommendem Montag an müssen die Menschen im Land beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen Schutzmasken gegen das Coronavirus tragen. Noch ein bisschen früher, nämlich ab Samstag, gilt die Maskenpflicht auf dem Waiblinger Wochenmarkt. Doch schon jetzt arrangieren sich die Menschen mit den Stoffteilen vor Mund und Nase. Das zeigt ein Gang durch die Waiblinger Altstadt, in der die Zahl der Maskenträger stetig zunimmt.

Bernhard Mayer aus Neustadt steht am Stan