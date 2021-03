Baden-Württemberg will am Montag weiter die Schulen öffnen, hinkt aber bei der versprochenen Teststrategie hinterher. Waiblingen und einige andere Städte machen jetzt gleich von sich aus den nächsten Schritt: Die Stadt hat 15 000 Corona-Selbsttests für die Schulen bestellt. Alle Kinder und Jugendlichen der weiterführenden Schulen, die am Präsenzunterricht teilnehmen, können sich kostenlos testen.

Ziel ist, den Schülern, Eltern und Lehrern mehr Sicherheit zu bieten und häufige