Materialmangel bei Wärmedämmung: Waiblinger Handwerker erhöhen Preise

Seitdem Russland die Ukraine überfallen hat und über eine schwierige Versorgung mit Gas diskutiert wird, häufen sich bei Handwerkern in der Region die Anfragen: Viele wollen jetzt weg von fossilen Heizstoffen. Häuser sollen isoliert, erneuerbare Energien genutzt werden. Doch es fehlt an Fachkräften und neuerdings oft auch an Material. Kunden müssen sich „auf längere Wartezeiten einstellen“, so die Handwerkskammer. Beispiel Wärmedämmung: Manche Betriebe aus Waiblingen lehnen neue Aufträge ab, bei einem anderen war es zuletzt merkwürdig ruhig - der Chef hofft, dass es an der aktuellen „Spinnerei“ bei den Preisen liegt. Ein Ende ist aber nicht in Sicht.

Problem 1: Materialmangel

„Ja, wir haben auf jeden Fall eine höhere Nachfrage“, sagt Jakob Abramow. Er ist Bauleiter bei der SICO Ausbau & Fassade GmbH aus Waiblingen. In seinem Fall melden vor allem Generalunternehmer den Bedarf an. Schon mehrfach habe man in diesem Jahr „attraktive Aufträge“ nicht annehmen können - vor allem wegen des fehlenden Materials. „Seit ein paar Wochen haben wir Lieferschwierigkeiten bei Mineralwolle oder Styropor“, so Abramow. Tendenz: „extrem zunehmend“. Die Wartezeiten liegen ihm zufolge bei zwei bis drei Monaten. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs habe das „stark zugenommen.“ „Es ist gerade liefertechnisch schwierig, die bestehenden Baustellen noch pünktlich abzuwickeln oder neue pünktlich anzufangen“, sagt Abramow.

Auch die Preise für das Material steigen. Die Erhöhungen, die ihnen „alle paar Monate reinflattern, sind extrem“, sagt Jakob Abramow. Bei neuen Aufträgen müsse SICO deshalb ebenfalls die Preise erhöhen. Abramows Erfahrung damit: „Zum Glück haben viele Bauherren Verständnis. Die hören das selbst aus den Nachrichten.“ Dass die Preise irgendwann wieder deutlich fallen, erwartet der Bauleiter nicht: „Die Nachfrage wird noch steigen, weil Altbauten saniert werden, das wird einfach gebraucht. So viel grüne Wiese haben wir nicht, vor allem nicht in Waiblingen.“

Holger Gleichauf: Circa zehn Prozent teurer

Auch Holger Gleichauf hat seine Preise erhöht: um circa zehn Prozent, sagt der Geschäftsführer der Gleichauf GmbH aus Waiblingen, die etwa Vollwärmeschutz für Privathäuser anbietet. Schon nach Ausbruch der Corona-Pandemie sei manches teurer geworden, Farbe und Styropor zum Beispiel. Auf insgesamt etwa 15 Prozent schätzt er die Zunahme der Materialkosten. Er könne aber alle Aufträge pünktlich abarbeiten. „Wir haben auch auf Vorrat bestellt für dieses Jahr, man will ja nicht für alles mehr zahlen.“ Das Lieferproblem hält Gleichauf zudem „nicht für so groß, wie es dargestellt wird“. Er sieht da auch eine gewisse „Panikmache“ seitens der Lieferanten - seiner Erfahrung nach war bislang dann doch alles verfügbar, wenn auch vielleicht etwas später.

Er glaubt, dass viele Handwerker jetzt „haufenweise“ Putz, Kleber und anderes Material bestellt hätten, und die Preissteigerung damit auch ein Stück weit „hausgemacht“ sei. Bei der Handwerkskammer Region Stuttgart heißt es dazu: „Wir sehen, dass viele Betriebe Lager aufbauen, weil sie sich Sorgen über die Verfügbarkeit ihres Materials machen. Das verstärkt sicher Engpässe und bindet auch erheblich Kapital. Aber das ist eine Folgewirkung und keineswegs die Ursache. Die liegt in den zu anfälligen Lieferketten und der jahrzehntelangen Verlagerung von Produktion, insbesondere nach Asien.“ Hauptgeschäftsführer Peter Friedrich fordert deshalb, „global mehr Auswahlmöglichkeiten zu schaffen und auch in regionale Produktion zu investieren“.

Keine Ziegel: Alles muss verschoben werden

Woher das Lieferproblem auch kommt, es wirkt sich konkret aus: Holger Gleichauf hat kürzlich einen größeren Auftrag, bei dem es um einen Umsatz von 80.000 bis 100.000 Euro ging, auf Herbst verschieben müssen. Der Grund: „Der Dachdecker kriegt die Ziegel nicht. Deshalb können wir und die Schlosser jetzt nicht anfangen.“ Das sei ärgerlich: „Man hat sich gefreut, dass die Mitarbeiter zwei Monate beschäftigt sind, und dann zack, verschoben.“ Aber es sei auch wieder was anderes reingekommen.

„Viele Betriebe leiden darunter, dass oft nur ein einziges fehlendes Teil oder Werkstoff dazu führt, dass sie den Auftrag nicht abschließen können“, so Handwerkskammer-Chef Peter Friedrich. Betroffen seien auch Dämmstoffe und Holz. „Und so bauen sich Verzögerungen weiter auf und machen viele Aufträge im wahrsten Sinn des Wortes unkalkulierbar.“

Holger Gleichauf jedenfalls ist deshalb nicht besorgt. Obwohl sein Waiblinger Betrieb in den letzten Wochen fast keine Anfragen mehr hatte, was ihn selbst wundert. „Ich glaube, dass einige jetzt doch warten, bis der Krieg vorbei ist und die Spinnerei mit den Preisen sich legt. Die Kunden wollen Sicherheit.“ Wärmedämmung, die für Hauseigentümer eine teure Investition bedeutet, hatte er dieses Jahr noch gar nicht. Viele Privatleute ließen einfach nur putzen und streichen. Momentan gebe es aber „ungewöhnlich viele Kunden, die ihr Haus doch nicht jetzt machen lassen, sondern den Auftrag verschieben“. Grund könnten die Preissteigerungen sein.

Problem 2: Personalmangel

Der „schreckliche Krieg gegen die Ukraine“ hat laut Handwerkskammer-Chef Friedrich nicht nur Materialengpässe ausgelöst, sondern „er führt auch zu einem viel höheren Tempo der Energiewende, hin zu erneuerbaren Energien und Energiesparen. Um das umzusetzen, braucht es Handwerker, die die neuen Technologien einbauen. In den Betrieben häufen sich die Anfragen und viele Unternehmen kommen mit ihrem aktuellen Personalbestand und dem fehlenden Material nicht mehr hinterher, die Aufträge zügig abzuarbeiten.“

Gebraucht werden laut Friedrich Gesellen und Meister gleichermaßen. Die hätte gerne auch Jakob Abramow von der Waiblinger Firma SICO. „Wir bräuchten auf jeden Fall mehr Leute, aber wir kriegen keine mehr.“ Problematisch seien dabei teils auch die Gehaltsvorstellungen von Bewerbern: „Klar, jeder braucht mehr, aber es ist manchmal jenseits von gut und böse, was die Leute sich vorstellen“, findet Abramow. Doch Handwerker werden eben überall gesucht. „Die wissen um ihren Wert.“ SICO könne mit dem Stammpersonal von circa 30 Leuten, darunter Maler, Stuckateure, Trockenbauer, „Gott sei Dank“ alle Baustellen abwickeln.

Azubi-Suche schwierig: "Es will niemand mehr auf den Bau"

Ausgebildet wird hier momentan nicht. Man sei auch auf der Suche nach Azubis, doch die Resonanz sei gering, sagt Abramow. „Es will niemand mehr auf den Bau.“ Und bei willigen, aber ungelernten Helfern sei es teils schwierig, „denen das Handwerk so weit beizubringen, dass man sie allein laufen lassen kann“. Woran das liegt, könne er nicht beantworten.

Auch Holger Gleichauf sagt, es sei schwierig, „gute Azubis zu finden, die Lust haben und regelmäßig zur Arbeit kommen“. Viele brächen die Lehre ab, nur ab und zu bleibe einer erhalten, so Gleichauf, der meist zwei Azubis beschäftigt. Es liege nicht so sehr am Verdienst. „Die wollen sich nicht mehr so schmutzig machen.“ Gleichauf achtet darauf, seine Stammtruppe zu halten.

Stellen zu besetzen dauert lange

Die Nachwuchskräfte selbst auszubilden, sei aber sehr wichtig, sagt Handwerkskammer-Geschäftsführer Peter Friedrich. Er verweist auf eine Statistik, wonach Stellen im Bereich Klempnerei, Sanitär, Heizung, Klima im Schnitt 220 Tage unbesetzt bleiben, bevor eine Fachkraft gefunden wird. Ähnlich sind auch die Zahlen der Arbeitsagentur für die Region Stuttgart. Für den Rems-Murr-Kreis reichen die Daten nicht aus, um Vakanzzeiten anzugeben. Hier waren in den vergangenen zwölf Monaten durchschnittlich 39 offene Stellen für Maler, Stuckateure und Co. gemeldet. Für Klempner, Klimatechniker oder Heizungsbauer waren es 61. Es würden manchmal Stellen abgemeldet, für die sich niemand gefunden hat.

Stefan Krokenberger: Zwei Brüder sind genug, der Betrieb ausgebucht bis Mitte 2023

Gar nicht erst mit der Suche beschäftigt hat sich Stefan Krokenberger. Sein Bruder und er - manchmal unterstützt von den Söhnen - das ist das ganze Personal der Krokenberger u. Söhne GmbH aus Bittenfeld. Er glaube nicht, dass er momentan neue Mitarbeiter finden würde. Der Stuckateurbetrieb ist fast ausgebucht bis Mitte 2023. Zwei größere Wärmedämmungs-Aufträge, für die Stadt und für privat, das reicht.

Ob sich wegen der Debatte über Gaslieferungen und Energiepreise mehr Hauseigentümer melden, kann er nicht sagen. Ausgelastet sind sie eh immer. „Pro Woche ruft vielleicht ein Interessent an, dem muss ich dann in der Regel absagen oder ihn auf nächstes Jahr verschieben.“