Mehr Kinder pro Kita-Gruppe: Wo Waiblingen das nutzen könnte

Wegen des Personalmangels in Kitas will das Land Baden-Württemberg erneut größere Gruppen erlauben: Zwei Kinder mehr sollen laut einer Ausnahmeregelung möglich sein, berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Was ändert sich dadurch in Waiblingen? Die Stadt und die Evangelische Kirche als Trägerin mehrerer Kindergärten antworten. Zuletzt habe sich in den städtischen Kitas etwas "positiv verändert", so die Stadt. Zwei Einrichtungen haben aber besonderen Personalbedarf.

In den städtischen Kitas können Gruppen „im Bedarfsfall“ vergrößert werden, so die Verwaltung. Dabei werde die „individuelle Personal- und Belegungssituation der Gruppe“ berücksichtigt. Der Fachkräfteschlüssel in den Kitas liege über dem Mindestpersonalschlüssel des Kommunalverbands für Jugend und Soziales, so die Stadt. Deswegen könne sie die Möglichkeit der Vergrößerung im Kindergartenjahr 2022/23 bei Bedarf „miteinbeziehen“.

Stadt: Personalsituation hat sich „positiv verändert“

Die Personallage in den städtischen Kitas ist laut der Stadt weniger angespannt als noch vor einiger Zeit. „Erfreulicherweise hat sich die Situation bei der Stadt Waiblingen positiv verändert. Es kann in fast allen Einrichtungen wieder die volle Öffnungszeit angeboten werden. Nur noch in drei Einrichtungen gibt es zeitliche Einschränkungen. Voraussichtlich zum 1. Januar 2023 können auch hier Reduzierungen zurückgenommen werden.“

Besonderer Personalbedarf in zwei Kitas

Besonderen Personalbedarf hätten aktuell die Kita Taubenstraße für den Elementarbereich und die Kita Mühlweingärten im Kleinkindbereich.

Weil neue Kitas gebaut werden, seien weitere Stellen zu besetzen, „um auch in Zukunft die Nachfrage nach Kitaplätzen decken zu können. Aktuell finden bereits weitere Stellenbesetzungsverfahren statt.“ Teil davon ist auch eine Werbekampagne, mit der die Stadt auf sich als Arbeitgeberin aufmerksam machen will. Zu deren Erfolg heißt es: „Es gehen weitere Bewerbungen als Ausfluss der Werbekampagne ein.“

In evangelischen Kitas in Waiblingen sollen die Gruppen vorerst so bleiben wie bisher. „Momentan haben wir nicht vor, die Gruppenstärken zu erhöhen. Dennoch werden wir die Bedarfsentwicklung beobachten und uns mit den Kommunen abstimmen“, sagt Martin Walz, Geschäftsführer Kindertageseinrichtungen beim Evangelischen Kirchenbezirk Waiblingen. 18 Einrichtungen trägt die Geschäftsstelle im Bezirk, der über die Stadt Waiblingen hinausgeht. Und den Fachkräftemangel bemerke man „deutlich“, so Walz. „Dies stellt uns in Kombination mit weiteren Personalausfällen vor große Herausforderungen bei der Versorgung mit Vertretungskräften.“

Eine Folge: In vier der 18 Einrichtungen sei eine Absenkung des Mindestpersonalschlüssels um bis zu 20 Prozent eingeplant worden. In Waiblingen sei aktuell noch eine von acht Einrichtungen davon betroffen.

Seit September dürfen fehlende Erzieherinnen und Erzieher laut dpa-Bericht „durch die doppelte Zahl an nicht-pädagogischen Kräften ersetzt werden“, sofern der Mindestpersonalschlüssel um nicht mehr als 20 Prozent unterschritten wird. „Um besser auf Krankheitswellen reagieren zu können, gibt es auch eine flexiblere Vertretungsregelung: Fällt eine Fachkraft durch Krankheit aus, kann sie für maximal acht Wochen durch eine Zusatzkraft ersetzt werden.“

Zusatzkräfte werden flexibel eingesetzt

Die Stadt Waiblingen setzt einrichtungsübergreifend Zusatzkräfte in Kitas ein, „um flexibel auf entsprechende Situationen reagieren und weiterhin ein verlässliches Betreuungsangebot gewährleisten zu können“, heißt es aus dem Rathaus.

Landesweit sollen nun größere Gruppen weitere Abhilfe schaffen. Laut dem Bericht der dpa, der ein Verordnungsentwurf des Bildungsministeriums vorliegt, muss „bei der Ausnahmeregelung gesichert sein, dass der Mindestpersonalschlüssel ohne Aufnahme der zusätzlichen Kinder eingehalten wird. Zudem muss die Aufsichtspflicht gewährleistet und die besonderen Bedürfnisse von behinderten Kindern müssen berücksichtigt werden.“ Dass bis zu zwei Kinder mehr pro Gruppe erlaubt sind, soll laut Staatssekretär Volker Schebesta (CDU) auf das laufende Kitajahr begrenzt sein, so die dpa weiter.